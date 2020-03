PULS Open Air // SAMT Return of the Doppelalbum

Ein Album-Drop ist eben immer noch ein Album-Drop – das scheinen 2020 immer mehr Künstler*innen und Labels zu kapieren. Nur ganz leise hört man noch das Nachhallen des Rufs der Musikbusiness-YouTuber, dass das Album tot sei.

SAMT, Münchens große Pop-Hoffnung, bringen Ende April ihr Album "VELVET" raus und Ende Mai folgt dann "SILK". Macht zusammen: "VELVET | SILK", ein waschechtes Doppelalbum, das standesgemäß auf Vinyl erscheinen wird.

Ihre neuen Songs gibts live zu hören am 20. Mai im Strom in München, präsentiert von PULS, und am 6. Juni beim PULS Open Air in Kaltenberg. Was man jetzt schon sagen kann: Das 80ies-Revival ist nicht spurlos an SAMT vorübergegangen. Funky Gitarren, Falsettgesang, cheesy Synthies – SAMT holen all das vom Speicher, stauben es ab und lackieren es neu.

So haben sie es auch mit "Teardrops" von Womack & Womack gemacht. Exklusiv für PULS haben SAMT eine shiny, neue Version des 80er-Jahre Discopop-Klassikers eingespielt.

09.03.2020