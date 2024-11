Einigung bei Tarifverhandlungen in Metall- und Elektroindustrie

Arbeitgeber und Gewerkschaft haben einen Tarifabschluss für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie erzielt. Zuvor war 18 Stunden lang verhandelt worden. Sprecher von IG Metall und Nordmetall kündigten eine gemeinsame Pressekonferenz in Hamburg um 10.30 Uhr an.

Der Pilotabschluss für die Bezirke Bayern und Küste soll auf alle 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche übertragen werden. Bei der entscheidenden vierten Sitzung in Hamburg wirkten auch der IG-Metall-Vorstand sowie Gesamtmetall im Hintergrund mit.

Mehr als 600.000 Menschen beteiligten sich an Warnstreiks

Nach dem Ablauf der Friedenspflicht hatte die Gewerkschaft seit dem 29. Oktober ihre Mitglieder in Hunderten Betrieben zu mehrstündigen Warnstreiks aufgerufen. Daran haben sich innerhalb von zwei Wochen mehr als 600.000 Menschen beteiligt. Auch zum Verhandlungsauftakt am Montag hatte es noch Protestaktionen gegeben, unter anderem am Verhandlungsort Hamburg.

