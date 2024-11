Wie soll es beim TSV 1860 München wieder aufwärts gehen?

Es bleibt eine enge Kiste beim TSV 1860 München – auch in diesem Jahr brauchte der Verein eine Finanzspritze, um am 31. Oktober bescheinigt zu bekommen, dass man wirtschaftlich im Profifußball weiter existieren kann. Die Millionen für den hochverschuldeten Drittligisten kamen von Investor Hasan Ismaik und sind – so hört man – an Bedingungen geknüpft. Währenddessen geht am Samstag ab 14 Uhr der Alltag in der 3. Liga unbeeindruckt davon weiter.

Verfolgen Sie die Partie SV Sandhausen - TSV 1860 München am Samstag ab 14 Uhr live im BR Fernsehen oder im Livestream bei BR24Sport oder der ARD Mediathek. Ihr Moderator ist Lukas Schönmüller, Ihr Reporter Marcel Seufert. Als Gast und Co-Kommentator ist die Löwen-Legende Michael Hofmann dabei.

Die nächsten Ismaik-Millionen - und nun?

Und damit steht der Konflikt Verein vs. Investor mal wieder im Mittelpunkt. Zwei zerstrittene Parteien, die es nicht schaffen, den Kreislauf zu durchbrechen. Sportlich sieht es bei den einst so glorreichen Löwen ähnlich aus.

Der große Umbruch vom Sommer, als 20 Spieler den Verein verlassen haben, ist immer noch deutlich spürbar. Die Geduld mit Trainer Argirios Giannikis, der noch nicht mal ein Jahr im Amt ist, scheint aber bereits wieder endlich zu sein. könnte der es wieder aufwärts gehen?

Die Frage der Woche

Investor Ismaik mit ins Boot holen oder endgültig loswerden? Wie kommt der TSV aus seiner Existenzkrise?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 2. November, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.