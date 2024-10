SV Sandhausen - TSV 1860 München | 2.11., 14 Uhr | Livestream

Vier Spiele in Serie hat der TSV 1860 München nicht mehr gewinnen können. Trauriger Tiefpunkt: das 1:5 am vergangenen Wochenende beim FC Energie Cottbus. Damit sind die Löwen nach einem guten Zwischenspurt wieder auf Rang 14 in der so engen Tabelle der 3. Fußball-Liga abgesackt. Und ausgerechnet in dieser Phase reisen sie nun zu einem echten Spitzenteam: den Tabellenzweiten SV Sandhausen.

Das Spiel der Löwen bei den Sandhäusern sehen Sie am Samstag ab 14 Uhr live im BR Fernsehen und im Livestream bei BR24Sport im Web und in der App und in der ARD Mediathek. Ihr Reporter ist Lukas Schönmüller, ihre Moderatorin Sina Wende. Als Gast und Co-Kommentator ist die Löwen-Legende Michael Hofmann dabei.

TSV 1860 München auswärtsstark

Zumindest etwas gelegen dürfte den Löwen und ihrem mittlerweile durchaus wieder umstrittenen Chefcoach Argirios Giannikis, dass auch der SVS nicht gerade auf einer Erfolgswelle ins Duell surft nach drei nicht gewonnen Partien. Zudem präsentierten sich die Sechziger bislang vor allem in der Fremde stark, holten dort zehn Punkte aus sechs Partien. Vielleicht gelgint in Baden-Württemberg also nun die Rückkehr in die Erfolgsspur.