Verletzter Burgstaller – mutmaßlicher Angreifer stellt sich

Der ehemalige Nürnberger Fußballprofi Guido Burgstaller war vor wenigen Tagen in Wien bei einem überraschenden tätlichen Angriff schwer verletzt worden. Wie sein Verein Rapid Wien danach mitteilte, wurde der 35-Jährige "am Wochenende im Beisein von Zeugen Opfer eines körperlichen Angriffs und erlitt dabei erhebliche Kopfverletzungen".

Unvermittelter Faustschlag ins Gesicht

Wenige Tage später wurde der Angreifer nun wohl gefunden: "Aufgrund umfangreicher Ermittlungen, insbesondere Auswertungen von Videoüberwachungsanlagen und Zeugenvernehmungen, konnte mittlerweile der Tatverdächtige ausgeforscht werden", hieß es in der Mitteilung der zuständigen Landespolizeidirektion Wien. Den Ermittlungen zufolge soll der mutmaßliche Täter, ein 23 Jahre alter Österreicher, Burgstaller am frühen Samstagmorgen "unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben". Der Tatverdächtige und der Geschädigte seien einander unbekannt gewesen. Die Ermittlungen, so die Behörden, würden andauern.

Burgstaller fällt monatelang aus

Burgstaller, der unter anderem für den 1. FC Nürnberg, Schalke 04 und den FC St. Pauli spielte, hatte "nach einem durch einen brutalen Schlag ausgelösten Sturz unter anderem einen Schädelbasisbruch" erlitten, wie sein Verein Rapid Wien mitgeteilt hatte. Der Kärntner, der seine Karriere am Saisonende beenden will, werde monatelang ausfallen.