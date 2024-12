Ex-Nürnberg-Profi Burgstaller bei Angriff schwer verletzt

Der frühere Bundesliga-Profi Guido Burgstaller ist in der Wiener Innenstadt von einem bislang unbekannten Täter schwer verletzt worden. Wie sein Verein Rapid Wien mitteilte, wurde der 35-Jährige "am Wochenende im Beisein von Zeugen Opfer eines körperlichen Angriffs und erlitt dabei erhebliche Kopfverletzungen". Der Kärntner, der in Deutschland für den 1. FC Nürnberg, Schalke 04 und den FC St. Pauli spielte, habe sich "nach einem durch einen brutalen Schlag ausgelösten Sturz unter anderem einen Schädelbasisbruch" zugezogen.

Burgstaller fällt mehrere Monate aus

Wie Rapid weiter bekannt gab, wurde Burgstaller in einem Wiener Krankenhaus umgehend untersucht und behandelt, "dort wird er bedauerlicherweise auch die kommenden Tage verbringen müssen, und Fakt ist zudem, dass er mehrere Monate seinen Beruf nicht ausüben wird können". Der Offensivspieler, der 2022 zum österreichischen Fußball-Rekordmeister gewechselt war, hatte seine Karriere am Saisonende beenden wollen.

Schalke entsetzt über Vorfall

Sein Ex-Club FC Schalke 04, bei dem er von 2017 bis 2020 spielte, drückte auf der Plattform X sein Bedauern aus und schrieb: "Was für eine abscheuliche Tat."