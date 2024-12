Two Nights Tour 2024: Alle Infos und Zeitplan im Überblick

Während die deutschen Ski-Adler bereits die 73. Vierschanzentournee in Angriff nehmen, warten die Skispringerinnen um Katharina Schmid immer noch auf ihre Tournee über die prestigeträchtigen vier Schanzen. Eigentlich war es eine längst beschlossene Sache, doch die Athletinnen müssen sich noch weiter gedulden. Immerhin gibt es wieder eine "halbe" Tournee mit einem Springen am 31. Dezember in Garmisch-Partenkirchen und an Neujahr in Oberstdorf.

1. Springen in Garmisch-Partenkirchen

Neujahrspringen in Oberstdorf

Die Two-Nights-Tour feierte im vergangenen Jahr Premiere. ARD-Skisprung-Experte Sven Hannawald ist zufrieden, dass Schmid und Co. zumindest auf den deutschen Tournee-Schanzen ran dürfen. "Diese Two-Nights-Tour ist mir lieber als irgendwelches Alibi-Gehüpfe in Slowenien auf einer Kinderschanze", so der 50-Jährige.

Die Chancen auf einen deutschen Erfolg stehen gut

Ein "Gehüpfe" wird es von den Schanzen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf sicher nicht geben. Skispringerin Katharina Schmid geht auf ihrer Heimschanze als Weltcup-Führende in die Two-Nights-Tour. In allen fünf Wettbewerben des Winters stand die 28-jährige Oberstdorferin auf dem Podest. Drei Mal als Siegerin. "Ich freue mich riesig, dass es so läuft. Es fühlt sich einfach gut an, ich bin gerade in einem Flow", sagte die 28-Jährige nach dem letzten Weltcup in Engelberg. Auch Teamkollegin Selina Freitag konnte bereits zwei Plätze auf dem Stockerl holen.

Mitfavoritinnen aus Österreich und Slowenien

An Konkurrenz um den Sieg mangelt es nicht. Die größte kommt aus Slowenien und Österreich. Nika Prevc, die 19-jährige Gesamtsiegerin der vorherigen Saison, reist als Zweite der Weltcup-Wertung an. Sie hat zwei Siege und einen Podestplatz auf dem Konto. Lisa Eder (AUT) ist aktuell Dritte vor Freitag. Auch die Österreicherin stand wie Prevc Teamkollegin Ema Klinec (SLO) in der aktuellen Saison schon mit auf dem Podest.

Die Schanzen der Two-Nights-Tour

Garmisch-Partenkirchen, Olympiaschanze

Gesamthöhe: 149 Meter

Anlauflänge: 103,5 Meter

Schanzenrekord: Dawid Kubacki, 144,0 Meter

Oberstdorf, Schattenberg-Arena