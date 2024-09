Torloses Remis gegen Kaiserslautern: Jahn weiter Tabellenletzter

Zäher Auftakt

Fast schon charakteristisch für die bisherige Zweitliga-Saison des Jahn blieb auch die erste Halbzeit gegen den 1. FC Kaiserslautern torlos. Die Oberpfälzer standen in den ersten 45 Minuten sehr tief, die roten Teufel dominierten zwar die Partie, strahlten aber ebenfalls keine Torgefahr aus. Lediglich ein Torschuss durch Ragnar Ache in der Anfangsphase (2.) und ein Freistoß von Marlon Ritter (7.) bildeten die Highlights einer insgesamt wenig sehenswerten ersten Hälfte in Regensburg. So ging es mit einem Unentschieden in die Pause.