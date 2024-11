Aschaffenburg - Bamberg | 05.11., 19 Uhr | Livestream

Überlebenskampf in der Regionalliga Bayern: Mit Viktoria Aschaffenburg und dem FC Eintracht Bamberg stehen sich im Stadion am Schönbusch zwei Mannschaften gegenüber, die akut abstiegsgefährdet sind. Die Unterfranken haben 20 Punkte auf dem Konto und belegen derzeit Platz 14 - nur ein Punkt trennt sie vom Relegationsplatz. Die Gäste aus Bamberg haben sechs Zähler weniger auf dem Konto und stehen auf Rang 17 - einem direkten Abstiegsplatz.

Für beide Mannschaften zählt nur ein Sieg

Damit ist die Bedeutung des Nachholspiels klar: Für beide Mannschaften zählt nur ein Sieg. Die Viktoria könnte damit über den Strich kommen, die Oberfranken würden den Anschluss ans rettende Ufer herstellen.

Zuletzt kassierte Bamberg auf fremden Plätzen zwei herbe Pleiten (2:5 in Aubstadt, 0:3 in Vilzing). Auswärts hat die Mannschaft von Trainer Jan Gernlein aber immerhin auch schon zwei Siege - darunter den überraschenden 1:0-Erfolg in Burghausen - auf dem Konto.

Zweite Partie für neuen Viktoria-Trainer Agovic

Auf der anderen Seite ist die Viktoria Sechster in der Heimtabelle. Fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen lautet die Bilanz der Mannschaft, bei der Damir Agovic am vergangenen Samstag gegen Schwaben Augsburg sein erfolgreiches Debüt als Cheftrainer feierte. Aschaffenburg siegte mit 1:0.

BR24Sport überträgt die Partie Viktoria Aschaffenburg - FC Eintracht Bamberg am 5. November ab 19 Uhr im Livestream.