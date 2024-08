Regionalliga Bayern: FV Illertissen -1. FC Schweinfurt im Stream

Es ist das Topspiel am 7. Spieltag der Regionalliga Bayern: Tabellenführer FV lllertissen empfängt den Tabellenvierten 1. FC Schweinfurt. Beide trennen nur ein Zähler. Die Schwaben gaben bislang nur einen Punkt ab - am 2. Spieltag beim 0:0 gegen den FC Augsburg II. Die Unterfranke verloren am 4. Spieltag gegen Eintracht Bamberg mit 1:2 - die bisher einzige Niederlage in dieser Saison.

Die Bilanz beider Teams ist annähernd ausgeglichen. In 19 Partien behielt achtmal der FVI die Oberhand. Die "Schnüdel" waren sechsmal siegreich. Fünfmal trennte man sich unentschieden.

BR24Sport überträgt am Freitag, 30. August, ab 19 Uhr das Topspiel zwischen dem FV Illertissen und dem 1. FC Schweinfurt ab 19 Uhr im Livestream. Ihr Kommentator ist Daniel Gahn.

Der 7. Spieltag der Regionalliga Bayern im Überblick