TSV Buchbach - FC Bayern II | 4.4., 19 Uhr | Livestream

Es ist das Spiel des Tabellenfünften gegen den Tabellenvierten: Der TSV Buchbach, Erster der Rückrundentabelle der Regionalliga Bayern, will seine tolle Serie aus zwölf Ligapartien in Folge ohne Niederlage auch gegen den FC Bayern München II fortsetzen. Die Reserve des deutschen Rekordmeisters steht in der Tabelle punktgleich mit den Buchbachern auf Rang vier, hatte aber zuletzt eine kleine sportliche Krise.

BR24Sport überträgt die Partie in Buchbach am Freitag, 4. April, ab 19 Uhr im Livestream. Ihr Kommentator ist Edgar Endres.

FC Bayern II: Erst ein Punkt im Jahr 2025

Viele Abgänge in der Winterpause sorgten dafür, dass die "kleinen Bayern" eine sportliche Talfahrt (nur ein Punkt aus den ersten fünf Partien im neuen Jahr) zu verkraften haben. Den Anschluss an den mit großem Punkteabstand auf dem Aufstiegsplatz stehenden Tabellenführer 1. FC Schweinfurt 05 hat man verloren.

TSV Buchbach seit zwölf Spielen ungeschlagen

Ganz anders der TSV Buchbach. In der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg in die Bayernliga entronnen, entpuppen sich die Oberbayern immer mehr als Favoritenschreck. Der Klub hat sich längst aller Abstiegssorgen entledigt und greift nun sogar die Top-Drei-Plätze an.