Regionalliga: Buchbach - Ansbach I 21.3., 19 Uhr I Livestream

In der Regionalliga Bayern kommt es am 26. Spieltag zum Duell Oberbayern gegen Mittelfranken. Der TSV Buchbach empfängt die SpVgg Ansbach zum Flutlichtspiel am Freitagabend. Anstoß ist um 19 Uhr.

BR24Sport zeigt die Partie TSV Buchbach - SpVgg Ansbach ab 19 Uhr im Livestream. Edgar Endres ist Ihr Kommentator.

Überraschungsteam Buchbach - Ansbach noch nicht gerettet

Die Buchbacher sind sicher eine der Überraschungen der Saison 2024/25 in der Regionalliga Bayern. Vor dem 26. Spieltag rangieren die Oberbayern, mittlerweile schon seit knapp 13 Jahren in der Regionalliga Bayern, auf Rang sechs in der Tabelle mit bereits 41 Punkten. Der Klassenerhalt dürfte dem TSV also nicht mehr zu nehmen sein. Das war vor der Saison so nicht vorherzusehen gewesen, schließlich schafften die Rot-Weißen im vergangenen Jahr erst in der Relegation den Klassenverbleib. In diesem Jahr werden die Nerven der Buchbacher Fans geschont.

Anders sieht es bei Gegner Ansbach aus. Die Mittelfranken haben den Klassenerhalt mit 32 Punkten noch nicht sicher, sind aber auf einem guten Weg. Die Spielvereinigung ist mit drei Siegen aus der Winterpause gekommen und hat so erstmal Abstand zur Abstiegs- und Relegationszone gewinnen können. Im Duell am Freitagabend in Buchbach könnten sie dem Klassenerhalt ein entscheidendes Stück näher kommen.