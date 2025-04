FC Bayern II – Eintracht Bamberg | 11.4, 19 Uhr | Livestream

07.04.2025, 15:50 Uhr Livebeitrag

Sowohl die U23 von Bayern München also auch der FC Eintracht Bamberg konnten in diesem Jahr noch kein Spiel in der Regionalliga Bayern gewinnen. Wird es am Freitag einen Sieger geben? BR24Sport überträgt das Spiel im Livestream.

Von BR24Sport