Olympia 2024: Das wird am Dienstag wichtig

Bei den Medaillenentscheidungen am Dienstag dürften die deutschen Athleten zwar nur Außenseiter-Rollen einnehmen. Nichtsdestotrotz werden mit dem ein oder anderen FC-Bayern-Basketballer, mit dem Münchner Ruderer Oliver Zeidler und mit der Dressurreiterin Jessica Bredow-Werndl bayerische Topathleten in ihren Wettkämpfen antreten.

Zum Artikel: Alles Wissenswerte zu Olympia 2024 in Paris

Die Highlights am Dienstag:

Für 8.00 Uhr ist der Triathlon der Männer angesetzt - doch der steht noch auf der Kippe. Nach Regenfällen in den vergangenen Tagen hat sich die Wasserqualität verschlechtert, war am Montag auch die letzte Trainingsmöglichkeit abgesagt. Sollten die mikrobiologischen Tests am Dienstag um 4.00 Uhr in der Früh nicht die vom Triathlon-Weltverband geforderten Werte erreichen, wird das Rennen auf Freitag verschoben. Keine einfache Situation für das deutsche Trio Tim Hellwig, Jonas Schomburg und Lasse Lührs.

Reiten: Dressur-Star Bredow-Werndl hofft auf guten Start

Vor dem Schloss Versailles beginnt die Gold-Mission in der Dressur. Die oberbayerische Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hofft auf einen guten Start in die Spiele. In Tokio gewann Bredow-Werndl bei ihrem Olympia-Debüt im Einzel- und Teamwettbewerb überraschend jeweils eine Goldmedaille. Bei den Sommerspielen in Paris 2024 gehört sie wieder zum Favoritenkreis. Um 11 Uhr beginnt der erste Tag des Grand Prix.

Ruderer Oliver Zeidler will ins Halbfinale im Einer

Der Münchner Oliver Zeidler ist am Dienstagvormittag im Einer-Viertelfinale gefordert. Der Ruderer geht als Topfavorit ins Rennen. Die Ziele des dreimaligen Welt- und Europameister sind hochgesteckt. Immerhin war er bei den Spielen in Tokio als Favorit ausgeschieden - mit Olympia hat der 28-Jährige also noch etwas gut zu machen. Das Viertelfinale startet um 10.00 Uhr.

Deutsche Basketballer müssen gegen Brasilien ran

Nach dem lockeren Auftaktsieg gegen Japan trifft die deutsche Mannschaft um die FC-Bayern-Stars Andreas Obst, Isaac Bonga und Niels Giffey im zweiten Gruppenspiel in Lille auf Brasilien. Gewinnen die Weltmeister erneut, steht er sicher im Viertelfinale. Die Partie startet um 21.00 Uhr.

Die Highlights der bayerischen Sportler am dritten Wettkampftag

Rudern ab 10.00 Uhr: Männer, Einer

Reiten ab 11.00 Uhr: Dressur Mannschaft, Dressur Einzel (Gruppe 1)

Basketball 21.00 Uhr: Deutschland - Brasilien, Männer