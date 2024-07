Stabhochsprung in Rottach-Egern | 14.7., 14.30 Uhr | Livestream

Das Stabhochsprung-Meeting in Rottach-Egern hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal: die spektakuläre Landung nach den Sprüngen auf dem Tegernsee. Vor allem diese Besonderheit hat dem Meeting in den letzten Jahren zu überregionaler Aufmerksamkeit und großer Beliebtheit in der Stabhochsprungszene verholfen.

Attraktives Starterfeld

Hochspannung garantiert auch in diesem Jahr das attraktiv besetzte Frauen- und Männerfeld. Internationale und deutsche Sportlerinnen und Sportler begeben sich wieder auf eine faszinierende Höhenjagd und bieten dem Publikum Spitzensport.

Mit dabei ist unter anderem Torben Blech, der bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom mit 5,75m den sechsten Platz erreichte. In diesem Jahr schaffte er sogar schon die 5,82m. Bei den Frauen dürfen sich die Zuschauer auf Holly Bradshaw freuen. Die Britin holte bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio die Bronzemedaille.

BR24Sport überträgt das Stabhochsprung-Meeting in Rottach-Egern am Sonntag, 14. Juli, ab 14.30 Uhr im Livestream. Ihr Kommentator ist Martin Raspe.