DFB-Trainer-Lehrgang mit Sabrina Wittmann und Sandro Wagner

Zwei prominente Namen sind Teil des diesjährigen DFB-Pro-Lizenz-Lehrgangs: Sabrina Wittmann, die Cheftrainerin des FC Ingolstadt, und der Co-Trainer der Nationalelf, Sandro Wagner, sind am Montag in die Ausbildung zur höchsten Trainer-Lizenz des deutschen Fußballs gestartet.

Franken Heiko Westermann und Roberto Hilbert mit dabei

Mit 15 anderen Teilnehmern werden sie in den kommenden zwölf Monaten am Frankfurter DFB-Campus die Schulbank drücken, aber auch Praktika bei nationalen und internationalen Vereinen machen. So sollen Wittmann und Wagner auch Einblicke in internationale Trainingsphilosophien und -praktiken bekommen.

Zum Auftakt treffen sich die insgesamt 17 Teilnehmer von Montag bis Mittwoch am DFB-Campus. Geleitet wird die Ausbildung neben Arno Michels, einst Co-Trainer unter Thomas Tuchel, von DFB-Trainer Markus Reiter.

Aus bayerischer Sicht sind auch der gebürtige Franke Heiko Westermann und der Fürther Roberto Hilbert, der frühere FCB-Jugendtrainer David Krecidlo und der ehemalige FC-Bayern-Videoanalyst Lars Kornetka (aktuell unter Ralf Rangnick beim österreichischen Nationalteam) mit dabei. Auch der frühere Würzburger Dennis Schmitt, der aktuell in Frankfurt arbeitet, startet in den Lehrgang.

Sabrina Wittmann - eine von zwei Frauen

Sabrina Wittmann ist nur eine von zwei Frauen, die an dem Lehrgang teilnehmen: "Es freut mich besonders, dass mit Eva-Maria Virsinger (Anm.: Assistenztrainerin VfL Wolfsburg) und Sabrina Wittmann in diesem Jahr zwei Frauen Teil des Pro Lizenz-Lehrgangs sind", sagt Andreas Rettig, der DFB-Geschäftsführer der Nationalmannschaften und Akademie. "Damit wird auch in der Spitze die gezielte Entwicklung und Unterstützung von Trainerinnen vorangetrieben, die der DFB nachhaltig verfolgt."

An den wenigen Tagen, an denen Wittmann aufgrund der Ausbildung beim FCI fehlt, sollen die beiden Co-Trainer Ilia Gruev und Fabian Reichler das Training der Schanzer übernehmen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Überblick

Niko Arnautis (Eintracht Frankfurt), Theodoros Dedes (TSG Hoffenheim), Markus Fiedler (VfB Stuttgart), Alexander Hahn (Holstein Kiel), Roberto Hilbert (SpVgg Greuther Fürth), Florian Kästner (FC Carl Zeiss Jena), Ralf Kettemann (Karlsruher SC), Lars Kornetka (ÖFB/Männer-Nationalmannschaft), David Krecidlo (VfB Stuttgart), Dennis Schmitt (Eintracht Frankfurt), Christian Tiffert (zuletzt Chemnitzer FC), Saban Uzun (SV Lafnitz), Eva-Maria Virsinger (VfL Wolfsburg), Sandro Wagner (DFB/Männer-Nationalmannschaft), Vincent Wagner (TSG Hoffenheim), Heiko Westermann (FC Barcelona), Sabrina Wittmann (FC Ingolstadt)