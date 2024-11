3. Liga live: Aachen - TSV 1860 I 23.11., 14 Uhr I Stream und TV

Der TSV 1860 München ist in dieser Saison die Achterbahn im Freizeitpark der Drittligamannschaften. Nach miserablem Saisonstart haben sich die Löwen in der 3. Fußball-Liga inzwischen zwar stabilisiert, der Abstand auf die Abstiegsränge beträgt aber weiterhin nur fünf Zähler. Im Auswärtsspiel bei Aufsteiger Alemannia Aachen will das Team von Trainer Argirios Giannikis weiter in der Tabelle klettern.

BR24Sport überträgt das Spiel ab 14 Uhr live im Stream und im BR Fernsehen. Ihre Moderator ist Dominik Vischer. Lukas Schönmüller kommentiert.

Gibt 1860 die richtige Antwort auf die peinliche Pokalpleite?

Für die Löwen gab es in der Liga zuletzt zwei überzeugenden Siege in Sandhausen und gegen Mannheim. Doch wie so oft in dieser Saison folgte prompt der Rückschlag. Mit 1:3 blamierten sich die Giesinger vor heimischem Publikum im Derby gegen die SpVgg Unterhaching. Trainer Giannikis musste hinterher zugeben, dass sein Team "von der ersten Sekunde handlungslangsam" agiert habe. Im Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen geht es für den Turn- und Sportverein also auch darum, die richtige Antwort auf die Pokalblamage gegen den Vorletzten der 3. Liga zu finden.