FC Augsburg: Kehrt die Abstiegsangst schon wieder zurück?

Als Jess Thorup vor circa einem Jahr beim FC Augsburg anheuerte, holte er den Verein aus der Krise. Der FCA steckte seit Jahren chronisch im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Der Däne zog ihn dort nicht nur heraus, sondern sorgte für einen neuen Spirit und führte die Schwaben fast in den europäischen Wettbewerb. In Augsburg träumte man davon, endlich, nach Jahren im Tabellenkeller, das Image der grauen Maus ablegen zu können.

FC Augsburg: Wegweisendes Spiel gegen Gladbach

Bei Thorups Ankunft lag der FCA auf Rang 15, mit nur 5 Punkten nach sieben Spielen. Nur, knapp ein Jahr später, hat sich der Hype um Thorup ein wenig gelegt. Der Blick auf die Tabelle verrät auch, warum. Nach fünf Spielen steht der FC Augsburg auf Rang 15, hat vier Punkte auf dem Konto und muss - mal wieder - mit Sorgenfalten in Richtung Tabellenkeller schauen.

Thorup: "Wir sind alle gefordert"

Für den FC Augsburg steht zum Auftakt des 6. Spieltags der Fußball-Bundesliga also ein richtungweisendes Heimspiel an. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup empfängt am Freitagabend (ab 20.30 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport) Borussia Mönchengladbach. Gerade nach dem 0:4 in Leipzig fordert Thorup eine Reaktion vor den heimischen Fans. "Wir sind alle gefordert, Leistung zu bringen", sagte der Däne.

Wie er nun für die Trendwende sorgen möchte, erläutert der Trainer im Vorfeld der Partie. "Ich muss versuchen, den Spielern das Vertrauen zu geben", sagte der Trainer in diesem Zusammenhang. Eine weitreichende Umstellung des Systems stellte er zumindest infrage: "Ob ich vom einen zum anderen Spiel das System wechsle? Ich bleibe dabei, dass ich flexibel sein will. Im Moment schaue ich, was ich zur Verfügung habe und wie ich die bestmöglichen Spieler auf den Platz bekomme. Es geht für mich nicht darum, ob wir 3-4-3, 4-4-2 oder 3-5-2 spielen, sondern wie wir uns auf dem Platz zeigen."

Schmerzhafter Ausfall: Vargas fehlt länger

Umstellen muss Thorup gegen Gladbach allerdings auf jeden Fall. Offensivspieler Rubén Vargas fällt wegen einer Bänderverletzung am Sprunggelenk mehrere Wochen aus. Und Mittelstürmer Samuel Essende ist nach seiner Roten Karte im letzten, verlorenen Heimspiel gegen Mainz noch einmal gesperrt.

Im Fokus der mit sechs Punkten auch nur etwas besser gestarteten Gladbacher wird Tim Kleindienst stehen. Der 29 Jahre alte Mittelstürmer ist von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen worden. Kleindienst wird darum in der Augsburger Arena bestimmt besonders motiviert auflaufen.