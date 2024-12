Engelhardt neuer DOSB-Vizepräsident - Ammon verliert Stichwahl

Bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) am Samstag stand unter anderem die Wahl des neuen Vize-Präsidenten auf dem Plan. Die Entscheidung fiel in einer Stichwahl zwischen Martin Engelhardt, dem Präsidenten der Deutschen Triathlon Union und Jörg Ammon, dem Präsidenten des Bayerischen Landes-Sportverbands. Mit 51 Prozent setzte sich Engelhardt knapp gegen den Franken Ammon durch. Das DOSB-Präsidium ist damit wieder zehnköpfig.

Großer Schritt Richtung Olympia-Bewerbung

Außerdem machte die Versammlung einen großen Schritt auf dem Weg zu einer deutschen Olympia-Bewerbung. Denn sie ist Teil der zehn "Forderungen an die kommende Bundesregierung", die in der Mehrzweckhalle des Sportcampus Saar per Dringlichkeitsantrag einstimmig unterstützt wurden. Zu den Forderungen zählt die Umsetzung einer Leistungssportreform und eben ein Bekenntnis des Kabinetts zur Olympia-Bewerbung.

Diese kann nach dem einstimmigen Votum (482 Ja-Stimmen) der DOSB-Delegierten vom Samstag endlich vorangetrieben werden: Deutschland wird nun mit dem IOC in den sogenannten kontinuierlichen Dialog eintreten. Bei der DOSB-Mitgliederversammlung Ende 2025 in Frankfurt soll dann über mindestens ein finales Bewerbungskonzept entschieden werden. Nach dem ursprünglichen Plan hätte dies schon am Samstag in Saarbrücken passieren sollen.