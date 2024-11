Kompany: "Auf die Tabelle schauen ist bisschen schwierig"

Der Blick auf die Tabelle der Champions League ist schwierig für FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany, wie er sagt. Nicht - oder nicht nur - wegen der derzeitigen Platzierung des deutschen Rekordmeisters, der nach vier Spielen nur Rang 17 einnimmt. Sondern vor allem, weil sie krumm ist: "Manche Vereine haben noch vier schwere, manche haben noch vier einfache Spiele", so der 38-Jährige. Darum sei die Tabelle "bisschen schwierig" zu lesen.

Vincent Kompany: "Unser Anspruch ist immer Top 1"

"Sechs Siege, und du bist in den Top 8", so Kompanys Rechnung, der aber gleich hinterherschiebt: "Unser Anspruch ist immer Top 1, das muss deutlich sein." Das Heimspiel gegen Paris Saint Germain (Dienstag, (21 Uhr/BR24Sport überträgt die Partie live in der Radioreportage) ist also richtungsweisend - allerdings für beide Klubs. PSG steht sogar nur auf Platz 25, dabei gehört der Klub laut Kompany zu den "ganz großen Vereinen in Europa, zu den Top 10".

Kompany lobt so ziemlich alles bei den Franzosen - der Kader habe "überragende Qualität, sie haben Geschwindigkeit und Spielvermögen, es wird ein Topspiel." Aber klar: Der FC Bayern spielt zuhause, hat zuletzt sechs Pflichtspiele ohne ein einziges Gegentor gewonnen und ist der Favorit. Wegen der offensiven Idee beider Teams glaubt Kompany sogar an ein Spektakel: "Ich würde nicht erwarten, dass dieses Spiel langweilig wird."

Viel Lob für PSG: Auch ohne große Stars "sehr gut als Team"

Zum bereits 14. Mal treffen die beiden Klubs in der Königsklasse aufeinander - mit dem Höhepunkt 2020: Da triumphierten die Bayern im Finale gegen PSG mit 1:0. Seitdem hat sich das Gesicht beider Mannschaften stark verändert, besonders aber das der Pariser. Ob es der schwächste PSG-Kader der letzten Jahre sei, wird Kompany gefragt. Seine Antwort: Auch wenn die ganz großen Namen fehlten, sei PSG "ein sehr talentiertes, sehr gutes Team."

Vor Kompany hatte auch schon Torjäger Harry Kane bei der obligatorischen Pressekonferenz den Gegner gelobt und sich und seiner Mannschaft verschrieben, viel Ballbesitz zu haben und Dominanz ausstrahlen zu wollen. "Wir sind es nicht gewohnt, in einer Tabelle so weit unten zu stehen. Aber es ist ein interessantes Format. Wir wissen, dass wir die restlichen Spiele gewinnen müssen, wenn wir unter die Top 8 wollen. Aber das gilt auch für PSG."

Harry Kane: Kritik prallt an ihm ab

Kritik an seiner Person, er würde in wichtigen Spielen nicht treffen, ließ Kane an sich abprallen. Er versuche, in jedem Spiel zu treffen und habe die besten Karrierewerte, seit er in München spielt. "Aber wenn wir gewinnen und ich nicht treffe, werden auch alle froh sein." Wohl wahr.