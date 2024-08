Neue BBL-Saison: FC Bayern startet gegen Europe-Cup-Gewinner

Der FC Bayern eröffnet die neue Basketball Saison am 20. September in einem Heimspiel gegen den Fiba-Europe-Cup-Gewinner Niners Chemnitz, ehe es am 2. Spieltag nach Ludwigsburg geht. Der amtierende Meister aus München startet mit Weltmeistertrainer Gordon Herbert in die neue Saison, der die Nachfolge von Erfolgscoach Pablo Laso antritt.

Aktuell steht Herbert noch für die Nationalmannschaft bei Olympia an der Seitenlinie. Bei den Bayern folgt der Kanadier auf Laso, der nach dem Gewinn von Meisterschaft und Pokal in seine spanische Heimat zurückging und künftig seinen Heimatverein Baskonia Vitoria-Gasteiz trainiert. Die Partie gegen Chemnitz findet im BMW Park statt und nicht im neuen SAP-Garden, der hauptsächlich für Euroleague-Spiele vorgesehen ist und in dem die Bayern erstmals am 3. Oktober antreten - dann gegen Real Madrid.