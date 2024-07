Basketball-Bundesliga: FC Bayern holt Münchner Oscar da Silva

Der FC Bayern Basketball hat nach mehreren Weggängen einen neuen Forward präsentiert. Am Donnerstag (4.7.2024) meldeten die Münchner die Verpflichtung von Oscar da Silva. Der 25-Jährige kommt vom FC Barcelona und unterschreibt gleich für drei Jahre in München.

Das hat auch damit zu tun, dass er in seine Heimatstadt zurückkehren darf. "Ich freue mich sehr, nach sieben Jahren überwiegend im Ausland in die Heimat zurückzukehren und meinem sozialen Umfeld wieder näher sein zu können", sagt da Silva, der aktuell auch mit dem deutschen Basketball-Nationalteam in der Vorbereitung auf Olympia in der Münchner Basketballhalle trainiert. "Ich denke, es ist ein Privileg, in der Heimatstadt zu spielen, und auch sportlich hat der FC Bayern über die letzten Jahre ein sehr spannendes Projekt aufgebaut."

Einst hatte da Silva eine FCBB-Dauerkarte

Oscar da Silva war 2022, nach seinem Start als Profi in Ludwigsburg und Berlin, vom spanischen EuroLeague-Schwergewicht Barça bis 2025 unter Vertrag genommen worden. Die Vereinbarung wurde kürzlich, nach einer unruhigen Spielzeit der Katalanen, vorzeitig gelöst, sodass der 2,06 Meter große Power Forward verfügbar war. In der EuroLeague kann da Silva bereits auf 97 Einsätze zurückblicken.

Er entstammt einer Basketball-verrückten Familie. Beim DJK SB München und in Schwabing hat er mit dem Basketball-Spielen begonnen. Gemeinsam mit seinem Bruder Tristan, mit dem er auch den FCBB-Stars zuschaute: "Mit zwölf oder 13 hatte ich eine Dauerkarte für den damaligen Audi Dome und bin oft mit meiner Mutter und meinem Bruder zu den Spielen gegangen."

Bruder Tristan wurde kürzlich in die NBA gedraftet

Tristan wurde kürzlich in die NBA, die stärkste Basketball-Liga der Welt, gedraftet, von Orlando Magic, bei dem Klub stehen auch die Wagner-Brüder Moritz und Franz unter Vertrag. "Ein Traum von uns allen ist in Erfüllung gegangen. Ich brauche wahrscheinlich ein paar Tage, um das zu realisieren. Ich bin stolz auf meine beiden Jungs", sagte Tristan da Silva vor einer Woche. Nun hat sich auch sein Bruder einen Traum erfüllt, den Traum vom Profibasketball in seiner Heimatstadt.