Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert übernimmt beim FC Bayern

Noch ein Weltmeister für den FC Bayern Basketball: Gordon Herbert übernimmt zur neuen Saison als Headcoach bei den Münchnern. Zuvor hat der 65-jährige Kanadier aber noch eine andere Mission: Er will mit der deutschen Nationalmannschaft bei Olympia Edelmetall gewinnen.

Herbert erhält beim FC Bayern Basketball, wo er auf die Weltmeister Andreas Obst und Niels Giffey sowie die aktuellen Münchner Nationalspieler Oscar da Silva und Nick Weiler-Babb treffen wird, einen Zweijahres-Vertrag. "Ich bin sehr geehrt, dass ich Trainer eines Vereins wie Bayern München werde (...). Wir werden ein sehr wettbewerbsfähiges Team haben, auf das sich die Fans verlassen und stolz sein können", wird Herbert in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert.

Nachfolger von Pablo Laso - Viel Erfahrung, nicht nur in der BBL

Gordon Herbert tritt bei den Münchnern die Nachfolge des spanischen Erfolgstrainers Pablo Laso an, der den Klub nach Ende der abgelaufenen Saison überraschend verlassen hatte und zurück nach Spanien gewechselt war. Vor seinem Engagement beim Deutschen Basketball Bund (DBB) hatte Herbert in Deutschland u.a. in Würzburg, Frankfurt und Berlin gearbeitet. Zudem hat er auf diverse Auslandsstationen Erfahrung gesammelt.

"Gordon Herbert war unsere absolute Wunschlösung als neuer Trainer für den FC Bayern Basketball und wir sind sehr froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm unsere ambitionierten Ziele erreichen werden", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer.