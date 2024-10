Traumstart: Bayerns Basketballer gewinnen gegen Real Madrid

Bayern München und Real Madrid lieferten den 11.500 Zuschauerinnen und Zuschauern zum Auftakt in dem seit Wochen ausverkauften neuen SAP Garden ein Spektakel. Zum Start in die EuroLeague schlug das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert Real Madrid mit 97:89 (52:51).

Ein Krimi von Beginn an

In der vergangenen Saison waren die Münchner schwach in der EuroLeague, doch mit Weltmeistertrainer Gordon Herbert und anderen hochkarätigen Neuzugängen soll eine neue Ära eingeleitet werden. Der Kanadier Herbert steht für einen offensiven und mutigen Basketball. Den zeigten die Münchner gegen Real Madrid und nutzen die fehlende Intensität der Gäste aus, um nach der Hälfte des ersten Viertels einen sieben Punkte Vorsprung herauszuspielen.

Im Verlauf der Partie wechselte die Führung in der Multifunktionshalle immer wieder. Die Münchner, eigentlich der Underdog, zeigten gegen ein physisch starkes Real eine tadellose Partie. Insbesondere dank Weltmeister Johannes Voigtmann (19 Punkte) sowie Topscorer Shabazz Napier (25) gelang es Bayern immer wieder, die Partie zu drehen.

Spektakel in der neuen Halle

Das Vorbild des SAP Garden ist der Madison Square Garden in New York, den sich Basketball und Eishockey teilen. Der EHC Red Bull München hatte am Tag zuvor beim 7:4 gegen Wolfsburg bereits gezeigt, wie man in der Hochglanz-Halle erstklassig unterhält, doch dem Spielverlauf zu urteilen, wollten die Basketballer da noch eins draufzusetzen.

Auf das letzte Viertel musste das Publikum etwas warten, denn die nagelneue Spieluhr der Hightech war defekt. Nachdem ein Ersatz organisiert wurde, kamen die Münchner schnell auf vier Punkte ran. Als die eigentliche Zeitmessung wieder funktionsfähig war, glich Niels Giffey zum 75 zu 75 aus. Ein konzentriertes Bayern München drehte die Partie erneut und konnte den Vorsprung bis zum Abpfiff halten. Kurz danach kamen Herbert Hainer und Uli Hoeneß auf den 150-Millionen-Platz, um Gordon Herbert zu gratulieren.