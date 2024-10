TSV 1860: Gelöster Wiesn-Besuch nach drei Siegen in Folge

Es ist noch gar nicht so lange her, da herrschte in München-Giesing Endzeitstimmung. Der TSV 1860 München hatte Mitte September nur eins der letzten fünf Spiele gewonnen und rangierte am Tabellenende. Doch was dann folgte, hätte kaum einer für möglich gehalten. Die Löwen holten drei Siege in Folge und haben sich sämtlicher Abstiegssorgen vorerst entledigt. Dementsprechend gelöst ging die Mannschaft und ihr Trainer Argirios Giannikis den traditionellen Besuch auf dem Oktoberfest an.

Traumtorschützen Deniz und Jacobsen sorgen für Siegesserie

In Bielefeld (1:0), gegen Hannover 96 II (1:0) und bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund (2:1) holten die Löwen drei Punkte. "Es war extrem wichtig, diese englische Woche zu nutzen. Wir wussten, dass wir viel gutzumachen hatten. Dass es dann so klappt, da gehört auch ein bisschen Glück dazu", freute sich Thore Jacobsen am Rande des Wiesn-Besuchs am BR24Sport-Mikrofon. Der Neuzugang aus Elversberg hatte am Beginn dieser Serie einen entscheidenden Anteil.

Gegen Bielefeld schnappte sich Jacobsen einen im Mittelfeld verwaisten Ball und jagte ihn aus knapp 60 Metern über den Bielefelder Keeper hinweg ins Netz. "Dass der so reinfliegt, passiert mir einmal von Tausend", vermutete der Mittelfeldspieler rückblickend.

Umso überraschender war es, dass Tunay Deniz nur eine Woche später ein fast deckungsgleiches Kunststück gelang. Diesmal waren es 50 Meter bis zum Dortmunder Tor - mit gleichem Ausgang. "Ich wollte einfach mal mein Glück probieren und dass es dann so geklappt hat, freut mich natürlich", so Deniz im BR24Sport-Interview, der sich wie die gesamte Mannschaft gelöst auf der Wiesn zeigte. "Wir sind glücklich, die perfekte Woche gehabt zu haben und ich glaube, heute haben wir auf der Wiesn allen Grund zu feiern."

TSV 1860 plötzlich wieder vorne mit dabei

Die jüngste Welle hat die Giesinger bis auf Platz neun der dritten Liga gespült. Mit einem Sieg im Heimspiel am Samstag gegen den Tabellensechsten aus Wiesbaden (ab 14.00 Uhr live im BR Fernsehen und im Stream) hätten die Löwen den Anschluss an die Spitzengruppe hergestellt. Die Regionen, in denen man sich eigentlich sieht an der Grünwalder Straße. "Ich hoffe, dass wir vor der Länderspielpause das ganze noch krönen können", meint Deniz. Sollte das klappen, müsste man wohl fast von einem Wunder von Giesing sprechen.

Bloß nichts mit dem Abstieg zu tun haben und mal schauen, was in Sachen Aufstieg so geht. So lautete das Ziel des Traditionsvereins vor der Saison. Der Start ging gründlich daneben, nun hat sich das Team von Trainer Argirios Giannikis aber stabilisiert. "Die Energie in der Mannschaft ist eine ganz andere auf dem Trainingsplatz und in der Kabine", stellt Jacobsen fest. Auch sein Traumtor-Partner Deniz erkennt: "Mit drei Siegen im Rücken geht man ganz anders an die Sache ran. Man hat ein ganz anderes Selbstvertrauen."

Wie breit die Brust der Serientäter nun ist, wird sich am Samstag zeigen.