Kader komplett: Rückkehrer Gavel legt bei Bamberg Baskets los

Obwohl es noch ein bisschen hin ist bis zur neuen Saison, ist die Vorfreude und Euphorie bei den Bamberger Basketballern schon groß. Dazu trägt auch Trainer Anton Gavel bei, der mit Ulm 2023 sensationell den Meistertitel gewann und dessen Verpflichtung man durchaus als Coup für die Unterfranken werten darf.

Neuzugang Lofton beendet Kaderplanung

Am Donnerstag gab der neunfache deutsche Meister mit dem us-amerikanischen Aufbauspieler Kyle Lofton den zwölften und damit letzten Neuzugang bekannt. Damit ist die Kaderplanung abgeschlossen. "Wir sind froh, denn die Arbeit des Sommers, das Zusammenbauen der Mannschaft auf dem Papier, ist getan. Jetzt kann es dann in die Halle gehen, um eine gute Vorbereitung hinzulegen und aus den verpflichteten Spielern eine Mannschaft zu formen", wird Headcoach Gavel in einer Pressemitteilung zitiert.

"Mit Kyle haben wir jemanden gefunden, der auf der Spielmacher-Position sehr gut zu Ronaldo (Segu) passt. Er kann defensiv körperlich agieren und soll unserem Spiel hier eine gewisse Stabilität geben und unser defensiver Anker auf der Guard-Position sein. Auch offensiv erwarte ich mir von ihm Impulse. Kyle will sich hier bei uns beweisen und den nächsten Schritt in Europa mit uns gehen", sagt Trainer Gavel über seinen Neuzugang, der zuletzt in der finnischen Liga aktiv war.

Saisonvorbereitung startet im August

Außerdem wechselte Noah Locke, der Topscorer der ungarischen Liga, nach "Freak City", wie die Bamberger ihre Basketball-Hochburg selbst nennen. Ab dem 5. August starten die Unterfranken offiziell in die Vorbereitung. Die neue Saison beginnt dann mit der ersten Runde im BBL-Pokal am 14. / 15. September. Anton Gavel hat, was seinen Kader angeht, jetzt schon Plansicherheit.