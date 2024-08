3. Liga live: FC Ingolstadt - 1860 München im TV und Stream

Im Oberbayern-Derby zwischen dem FC Ingolstadt und dem TSV 1860 München brauchen beide Teams dringend einen Sieg. Ingolstadt-Trainerin Sabrina Wittmann möchte den ordentlichen Saisonstart weiter ausbauen. Für 1860-Coach Argirios Giannikis geht es bereits darum, auch nach der Länderspielpause noch Trainer bei den Löwen zu sein.

BR24Sport überträgt die Partie ab 14 Uhr im Livestream und im BR Fernsehen. Ihr Moderator ist Florian Eckl. Lukas Schönmüller kommentiert die Begegnung.

3. Liga: Alle Spiele im Liveticker, Ergebnisse, Torschützen und mehr im BR24Sport Livecenter Wittmanns Ingolstädter mit ordentlichem Saisonstart

Drei Spiele, zwei Siege, eine Niederlage so lautet die bisherige Saisonbilanz des FC Ingolstadt. Dazu das Erstrundenaus im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern, bei dem sich die Schanzer aber teuer verkauften. Sabrina Wittmann und ihre Ingolstädter sind im Soll. Schließlich wurde vor der Saison der Aufstieg in die 2. Bundesliga als Ziel ausgerufen. Für einen Aufstiegsaspiranten ist ein Sieg gegen den Tabellenletzten TSV 1860 eigentlich Pflicht.

TSV 1860 hält an Trainer Giannikis fest

Denn in München-Giesing herrscht schon früh in der Saison Alarm. Sechzig hat aus den ersten drei Spielen keinen einzigen Punkt geholt und bildet das Tabellenschlusslicht der 3. Liga. Es ist der schlechteste Start der Löwen in eine Drittligasaison jemals. Bei der jüngsten 1:3-Niederlage gegen Viktoria Köln quittierten die Fans den Auftritt der Mannschaft mit einem gellenden Pfeifkonzert und "Trainer-Raus" rufen.

Letzterem widerspricht Sportchef Christian Werner. “Wir sind uns bewusst, dass es eine schwere Situation ist", sagte er im Interview mit "Abendzeitung". "Ich bin überzeugt, dass man mit guter inhaltlicher Arbeit da rauskommen wird. Da habe ich Vertrauen in alle Beteiligten." Trainer Giannikis wird also auch beim Auswärtsspiel in Ingolstadt auf der Bank sitzen.

Klar ist aber auch, verlieren 1860 und Giannikis in Ingolstadt auch das vierte Saisonspiel, dürft es nicht nur seitens der Fans ungemütlich werden.