Engagiert, aber erfolglos: Jahn Regensburg bleibt Schlusslicht

Gebhardt pariert Elfmeter, doch Köln trifft

Bereits in der 19. Minute erhielt Köln die Gelegenheit zur Führung durch einen Elfmeter. Dejan Ljubicic trat an, doch Regensburgs Keeper Felix Gebhardt parierte stark. Doch nur wenig später, in der 33. Minute, war es dann Tim Lemperle, der nach einem schnellen Angriff das 1:0 für Köln erzielte.

Regensburgs Aufholjagd bleibt unbelohnt

Nach der Halbzeitpause änderte sich das Spielgeschehen, der bis dahin dominierende 1. FC Köln verlor etwas den Faden. Der SSV Jahn Regensburg kam deutlich besser ins Spiel und setzte die Defensive des 1. FC Köln unter Druck.

Spannende Schlussphase ohne Happy End für den SSV Jahn

Besonders in den letzten zehn Minuten der Partie, die geprägt waren von hoher Intensität und vielen Zweikämpfen, drängte Regensburg auf den Ausgleich. In der 80. Minute verpasste Bryan Hein das 1:1 - sein Schuss aus spitzem Winkel zischte über das Tor.

Am Ende behielt der 1. FC Köln knapp die Oberhand und sicherte sich die drei Punkte. Trotz der Niederlage zeigte Jahn Regensburg eine kämpferische und engagierte Leistung, konnte aber erneut seine Offensivschwäche nicht überwinden.