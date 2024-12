Sieg gegen Darmstadt: Beim Jahn gehen Lichter der Hoffnung an

Jahn Regensburg hat sich kurz vor Weihnachten selbst das größte Geschenk gemacht. Die Oberpfälzer besiegten nach großem Kampf Bundesligaabsteiger Darmstadt 98 mit 2:0. Die Regensburger bleiben zwar Tabellenletzter, schöpfen aber nach ihrem dritten Dreier in dieser Saison wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Der Rückstand auf Relegationsplatz 16 beträgt für den Jahn, der die harmloseste Offensive der Liga stellt, nur drei Punkte

Jahn Regensburg mit mutigem Fußball

Jahn Regensburg überraschte mit mutigem Fußball. Darmstadt hatte zwar vor allem in der ersten Hälfte die besseren Chancen. In der 35. Minute scheiterte Fraser Hornby mit einem kräftigen Schuss an Jahn-Keeper Felix Gebhardt. Auch ein Kopfball von Hornby nach einer Ecke (8.) und ein Versuch von Rasim Bulić (12.) brachten den Gästen keinen Erfolg. Auf der anderen Seite verpasste Christian Kühlwetter in der 5. Minute das Tor nach einer Ecke und Aleksandar Vukotić jagte einen Schuss aus guter Position über das Tor (23.).

Beide Mannschaften lieferten sich auch in der zweiten Hälfte einen offenen Kampf - die Partie war ausgeglichen. In der 52. Minute hatte Jahn eine Doppelchance zur Führung: Elias Huth schoss aus zentralen 18 Metern auf das Tor. Torwart Marcel Schuhen zeichnete sich mit einer starken Parade aus, aber konnte den Ball nicht fest halten. Eric Hottmann kam aus spitzem Winkel zum Abschluss, aber das Leder ging am Tor vorbei.

Regensburg belohnt sich, Darmstadt macht es spannend

Die Hausherren zeigten sich deutlich spielstärker als in den letzten Wochen. Vor allem in der Defensive zeigten sich die Oberpfälzer stark verbessert. In der 65. Minute erlöste Kai Pröger die Jahn-Fans: Sein Schuss aus 14 Metern landete im Darmstadt-Tor. Ein paar Minuten später hätte Bulić fast das 2:0 erzielt, doch er traf nur den Pfosten. Es blieb ein intensives Fußballspiel - beide Mannschaften gingen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.

Kurz nach Beginn der Nachspielzeit bebte das Stadion: Der eingewechselte Noah Ganaus traf zum 2:0 - die Fans waren aus dem Häuschen. Doch hatten die sich zu früh gefreut? Denn zwei Minuten später gelang Darmstadt der Anschlusstreffer. Kai Klefisch machte es noch einmal spannend. Darmstadt warf die letzten Minuten noch einmal alles nach vorne - wollte unbedingt noch den Ausgleich erzielen. Doch die Regensburger Abwehr hielt den Angriffen stand und feierte den 2:0-Sieg.