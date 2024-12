13.12.2024, 20:37 Uhr Bildbeitrag

Drei Elfmeter in Karlsruhe - Regensburg verliert wildes Spiel

Zwei Tore schossen die so lang torlos gebliebenen Regensburger in Karlsruhe, doch trotzdem ging der Jahn leer aus. In einer unterhaltsamen Partie mit insgesamt drei - teilweise umstrittenen - Elfmetern gewann der Karlsruher SC verdient mit 4:2.

Von Karoline Kipper