"Keine Musik mehr, niente" – Bushido kündigt Karriereende an

"28 Jahre Legacy hat ein Ende" – so schreibt es der Rapper in seiner Instagram-Story von heute. Beim Autofahren teilt er seinen Fans wie nebenbei "eine relativ große Ankündigung" mit, nämlich sein offizielles Karriereende. 2026 geht er noch einmal auf Tour, seine letzte – der Titel: "Alles wird gut". Danach "keine Musik mehr, keine Songs, keine Alben, niente." Nicht mal mehr Interviews will der 45-Jährige dann geben, "wahrscheinlich".

Rückzug ins Private

Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Youssef Ferchichi heißt, und von dem man zuletzt in einer TV-Doku-Serie und einem Podcast sehr viel Privates sehen und hören konnte, sagt nun: Er habe sich mit seiner Frau Anna-Maria zusammengesetzt und beschlossen: "Ich ziehe mich zurück." Diesmal sei es wirklich ganz offiziell. Zuvor macht er aber noch Werbung für den Ticketverkauf, für seine Teilnahme an einer Gameshow auf Pro7 und die Tour-Doku, in der es nochmal die "volle Dosis Anna-Maria, Bushido und die Kinder" gibt.

Letztes Album "König für immer"

Bushido hatte im Juni sein jüngstes Album "König für immer" veröffentlicht. Dieses stieg zwar direkt auf Platz zwei der Charts ein - nach zwei Wochen war es aber schon wieder aus den Charts gefallen. Von 2012 bis 2019 hatte Bushido sieben Alben hintereinander auf Platz eins der Charts gebracht.