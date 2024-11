Band Kellerkommando: Zum Jubiläum dorthin, wo alles begann

Seit 15 Jahren steht Sänger David Saam mit der fränkischen Band Kellerkommando auf der Bühne. Im Live Club in Bamberg haben die Musiker im November ihr Jubiläums-Konzert gegeben. Rund 100 Fans feierten mit der Band ihr 15. Bühnenjubiläum.

Für David Saam ist der Live Club in der Bamberger Sandstraße ein ganz besonderer Ort. "Das ist schon geil, dass wir genau an der gleichen Stelle, wo wir damals unser erstes Konzert gespielt haben, heute wieder spielen", sagt Saam vor der Show. Er sei schon etwas aufgeregt, aber freue sich sehr.

Besonderer Gast für Jubiläumskonzert

In den vergangenen Jahren hat der Sänger mit Kellerkommando zahlreiche Konzerte gespielt, auch im Ausland für das Goethe-Institut in der Ukraine und in Mexiko. Für das Jubiläums-Konzert in Bamberg hat sich David Saam einen besonderen Gast geholt: den Rapper Jonas Ochs von Bambägga. Jonas Ochs rappt auf fränkisch und war im Sommer mit den fünf Musikern von Kellerkommando in Nürnberg im Studio. "Wir kennen uns schon lange. Wir wohnen beide in Bamberg und man läuft sich über den Weg. Für mich ist das eine schöne Geschichte, dass wir jetzt was zusammen machen", so Saam.

Vier neue Songs von Kellerkommando und Bambägga

Vier gemeinsame Songs haben Kellerkommando und Bambägga im Studio aufgenommen. Diese präsentierten sie im Live Club das erste Mal einem Publikum. "Ich freu’ mich schon sehr, weil Jonas ist ein Viech auf der Bühne", sagt David Saam schmunzelnd vor dem Auftritt. Auch Rapper Jonas Ochs von Bambägga freut sich: "Rap ist super, aber mit richtig guten Musikern auf der Bühne zu stehen, ist nochmal Level-Up."

Besucher im Live-Club hören die neuen Songs zuerst

David Saam läuft mit Rapper Jonas Ochs vom Backstage-Bereich im Live-Club Richtung Bühne. Mit "Servus Live-Club! Habt ihr Bock?" begrüßt Sänger David Saam mit gestreifter Hose, Hut und seinem Akkordeon auf der Bühne das Publikum. Die Fans jubeln und Kellerkommando startet das Jubiläums-Konzert mit dem Song "Uns geht’s gut". Die Fans tanzen und Jonas Ochs von Bambägga wippt neben der Bühne zur Musik gut gelaunt mit und wartet auf seinen Auftritt. "Wir vereinen uns heute gemeinsam auf der Bühne mit Jonas von Bambägga!", ruft David Saam dem Publikum zu. Jonas Ochs betritt die Bühne. Das Publikum applaudiert und Jonas fängt an zu rappen. Kellerkommando und Bambägga präsentieren zum ersten Mal gemeinsam den Zuschauern im Live-Club ihre vier neuen Songs.

"Hat voll gut zusammen gepasst"

"Kellerkommando Fan bin ich schon sehr lange und das war mal heute was Neues mit Bambägga", sagt ein Zuschauer nach der Show. "Hat voll gut zusammengepasst. Die Kombi mit der Live-Musik und dem Rap", findet ein anderer Konzertgast. Ob noch mehr gemeinsame Songs entstehen, ist noch nicht klar, so David Saam nach dem Gig mit Bambägga. Aber live war die Show mit Kellerkommando und Bambägga bestimmt nicht die Letzte. Denn die beiden Acts haben musikalisch auf der Bühne harmoniert und die Konzertbesucher im Live-Club waren begeistert.