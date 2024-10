Tagesgespräch: Pflegeversicherung vor dem Kollaps?

Die Pflegeversicherung in Deutschland ist seit ihrer Einführung im Jahr 1995 ein zentraler Bestandteil des sozialen Sicherungssystems. Doch angesichts der demografischen Entwicklung und der steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen wird das System zunehmend auf die Probe gestellt. Experten warnen vor einem möglichen Kollaps der Pflegeversicherung, da die finanziellen Mittel nicht ausreichen könnten, um die wachsenden Kosten zu decken.

Die finanzielle Lage der gesetzlichen Pflegeversicherung ist einem Medienbericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge sogar deutlich schlechter als bislang öffentlich bekannt. Nach aktueller Einschätzung der Bundesregierung drohe ohne ein Eingreifen bereits im kommenden Februar eine Zahlungsunfähigkeit. Dadurch erscheint die Frage, wie man selbst für sich und seine Angehörigen vorsorgt, umso drängender.

Gespräche zu "Notoperation" an Pflegeversicherung laufen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will "in Kürze" ein Finanzkonzept vorlegen, um die Pflegeversicherung auf stabilere Füße zu stellen. Das berichtet die Agentur epd. Dass die Pflegeversicherung Schwierigkeiten habe, sei bekannt, teilt das Bundesgesundheitsministerium mit. Das habe Lauterbach mehrfach betont. Es liefen bereits Gespräche in der Koalition über eine Notoperation, um eine Pleite zu verhindern. Die von den Krankenkassen bisher prognostizierte Erhöhung des Beitragssatzes um 0,2 Prozentpunkte reicht wohl nicht aus. In der Regierung werde vielmehr von einem Bedarf in Höhe von 0,25 bis 0,3 Prozentpunkten ausgegangen.

Welche Sorgen haben Sie angesichts der Lage? Wie sorgen Sie aktuell vor? Was ist Ihnen dabei wichtig? Sehen Sie sich gezwungen, Ihre eigenen Pflege-Maßnahmen nun auf den Prüfstand zu stellen? Was erwarten Sie sich von der Politik?

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Prof. Thomas Klie, Sozialwissenschaftler und Pflegeforscher.

