Kanadas Premierminister Trudeau kündigt Rücktritt an

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat seinen Rücktritt als Parteivorsitzender der Liberalen und als Regierungschef angekündigt. Er wolle nur noch so lange im Amt bleiben, bis die Nachfolge geklärt sei, sagte der 53-Jährige bei einer Pressekonferenz in Ottawa. Die internen Streitigkeiten in seiner Partei hätten ihm deutlich gemacht, dass er nicht der beste Kandidat für die nächste Wahl sei.

Spätestens seit dem Rücktritt seiner Finanzministerin und Vize-Regierungschefin Chrystia Freeland im Streit über den Staatshaushalt Mitte Dezember waren die Rufe nach einem Aus für Trudeau auch aus den Reihen der eigenen Partei immer lauter geworden.

Trudeau seit 2015 Premier

Der 53-jährige Trudeau ist seit elf Jahren Chef der Liberalen Partei und seit Ende 2015 Premierminister. Er führte seine Partei 2019 und 2021 zu weiteren Siegen an der Wahlurne. Seine Beliebtheit nahm in den vergangenen Monaten aber stark ab. Die Regierung überstand nur knapp eine Reihe von Misstrauensanträgen. Umfragen zufolge sehen seine Liberalen einer schweren Niederlage bei der nächsten Wahl entgegen, die bis Ende Oktober abgehalten werden muss. Trudeaus Regierung werden insbesondere hohe Preise und Wohnungsmangel angelastet.

Als Premierminister reformierte er den kanadischen Senat, unterzeichnete ein neues Handelsabkommen mit den USA und führte eine CO2-Steuer ein, um Kanadas Treibhausgasemissionen zu senken. Der verheiratete Vater dreier Kinder legalisierte zudem Cannabis, ließ eine öffentliche Untersuchung zu vermissten und ermordeten indigenen Frauen vornehmen und verabschiedete ein Gesetz, das ärztliche Beihilfe zum Suizid erlaubt.

Vorgezogene Neuwahlen?

Die politische Krise kommt für Kanada zur Unzeit: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, einen Zoll von 25 Prozent auf alle Einfuhren aus Kanada zu erheben. Das dürfte die kanadische Wirtschaft schwer treffen. Trump tritt sein Amt am 20. Januar an.

Experten erwarten, dass der Rücktritt Trudeaus den Ruf nach vorgezogenen Neuwahlen verstärken könnte, um schnell eine handlungsfähige Regierung zu bilden.