Johnny Cash in Landsberg: Thema in der Bayern-History-App

Adrian und Anton sprechen ein Paar auf dem Landsberger Hauptplatz an: "Was wissen Sie über Johnny Cash?", fragen die Schüler. "Dass er Landsberger war, ja", meint die Frau. "Sehr tiefgreifende Lyrik, hat zum Nachdenken angeregt", ergänzt der Mann. Viele Landsberger wissen um den berühmten Ex-US-Soldaten, der hier seinen Aufstieg zum Weltstar begann. In einem P-Seminar des Ignaz-Kögler-Gymnasiums haben die Schülerinnen und Schüler zum Wirken von Johnny Cash in Landsberg für die Bayern-History-App recherchiert.

Gemeinden in der App werden stetig mehr

Vor eineinhalb Jahren ist die Bayern-History-App in Landsberg gestartet, inzwischen sind rund 30 Städten und Gemeinden mit etwa 500 Bild- und Ton-Beiträgen dabei, durch die man mit der App eine geführte Reise in die Vergangenheit unternehmen kann. Initiator Wolfgang Hauck freut sich über den wachsenden Zuspruch. Letztes Jahr habe man "den Auftakt mit zehn Gemeinden im Landkreis Landsberg gemacht, mittlerweile sind Gemeinden dazugekommen, von denen ich bisher nichts wusste, wie zum Beispiel Dentlein am Forst".

Cash kaufte erste Gitarre in Landsberg

Die meisten neu dazugekommenen Stationen liegen im westlichen Oberbayern, dazu kommen aber auch Einträge zum Beispiel in München oder Augsburg. Und eben die Stationen von Johnny Cash in Landsberg. Der 2003 verstorbene Musiker war Anfang der 1950er Jahre als US-Soldat in Landsberg stationiert gewesen. Er hat dort seine erste Gitarre gekauft und seine ersten öffentlichen Konzerte gegeben. Songs wie "I walk the line" haben ihren Ursprung in Landsberg. Die Schauplätze wie das Musikhaus Ballach oder das Hotel Goggl, in dem er auftrat, kann man mit der App erkunden. Eine weitere Station bildet der Plattenladen von Edmund Epple mit einer eigenen, ziemlich großen Johnny-Cash-Ecke, hier können Interview-Ausschnitte mit dem Cash-Experten Epple zum frühen Wirken des Musikers in Landsberg abgespielt werden.

Neues Buch über Cash in Landsberg erschienen

Unterstützt wurden die Schülerinnen und Schüler von der Historikerin Edith Raim, die im Oktober als Mitherausgeberin ein neues Buch über Johnny Cashs Landsberger Jahre namens "Cash in Barbaria" veröffentlicht hat. Der Titel nimmt Bezug auf seine erste Band, die "Landsberg Barbarians". Die Beiträge der Landsberger Gymnasiasten sollen nicht die letzten in der Bayern-History-App bleiben.

BR ist Medienpartner der Bayern-History-App

Wolfgang Hauck hofft, dass sich bald noch viele weitere Kommunen mit einer eigenen Präsenz in der App verewigen wollen. Dafür müssen Städte oder Gemeinden einen einmaligen Betrag bezahlen, der sich sowohl nach der Einwohnerzahl, als auch nach der Anzahl der eingestellten Beiträge bemisst. Alle Inhalte werden vor Veröffentlichung in der App von einem wissenschaftlichen Expertenteam geprüft. Auch der Bayerische Rundfunk ist als Medienpartner mit einem eigenen Bereich zum Projekt "Hörpfade" in der App vertreten, mit rund 450 Beiträgen aus ganz Bayern.