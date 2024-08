Kletter-Legende: Der 79 Jahre alte "Hausmeister" am Röthelfels

Seine Lieblingsroute am Röthelfels heißt Immos Delight, also Immos Freude. Sie liegt im mittleren Schwierigkeitsgrad und Immo Engelhardt hat sie selber vor ein paar Jahren in den Felsen bei Gößweinstein im Landkreis Forchheim gebohrt. An manchen Tagen klettert der 79-Jährige sie mehrmals hintereinander. Sein Rekord liegt bei 40 mal, wodurch Immo Engelhardt dabei tausend Höhenmeter an einem Vormittag sammelt. "So kann ich schauen, ob ich noch fit bin", sagt er lächelnd. Kein Zweifel, dass die Kletter-Legende topfit ist und technisch und kräftemäßig manch Jüngeren noch was beibringen kann. Denn Immo Engelhard blickt auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurück sowie auf großartige Kletter-Erlebnisse früher und heute.

Klettern in den Dolomiten und daheim

Erst kürzlich ist er mit Kletterpartnerin Carina Nastvogel in den Dolomiten schwere Routen geklettert: den vierten Sellaturm und den Torre Venezia in der Civetta. Aber sein Zuhause ist der Röthelfels und von seiner Terrasse daheim in Ühleinshof kann Immo Engelhardt direkt darauf schauen. Er kennt den mit 300 Metern längsten zusammenhängenden Felsriegel in der Fränkischen Schweiz so gut wie kaum ein anderer.

Das hat ihm auch den Beinamen "Hausmeister am Röthelfels" beschert, weil er dort fast zwei Dutzend Kletterrouten eingebohrt hat, wie beispielsweise den Jörg-Lehne-Gedenkweg im 8. Schwierigkeitsgrad. Außerdem engagiert er sich in Sachen Flora und Fauna: In Zusammenarbeit mit Vogel- und Naturschützern sperrt Immo Engelhardt jedes Jahr einzelne Felsabschnitte, wenn der Wanderfalke dort brütet.

Einsatz für den Wanderfalken

So hat sich über die Jahre am Röthelfels einer der größten Bruterfolge in der Fränkischen Schweiz entwickelt. Gleichzeitig müssen Sportkletterinnen und -kletterer dort vom Frühjahr bis in den Sommer hinein nicht auf alle Routen verzichten, sondern eben nur Rücksicht auf den gesperrten Teil nehmen. "Das funktioniert sehr gut", sagt Immo Engelhardt und der Erfolg ist sicherlich seinem unermüdlichen Einsatz als "Hausmeister" am Röthelfels zu verdanken.

Immo Engelhard kommt mehrmals in der Woche zum Klettern vorbei, mal sichert sich der 79-Jährige selber, mal ist er mit Kletterpartnern und -partnerinnen dort. "Ich habe großen Respekt vor seiner Leistung und seinem Können, denn Immo klettert immer noch sehr gut", sagt die ebenfalls begabte Kletterin Carina Nastvogel. Sie ist auch sehr beeindruckt von dem, was Immo Engelhardt schon alles erlebt hat.