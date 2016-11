Walpurgis-Premiere mit dem FCI Als Überraschungs-Ei Geschichte schreiben

Selbst die reinen Zahlen klingen ernüchternd. Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert der Tabellen-Vorletzte beim 15. Darmstadt 98. Ganze sechs Punkte trennen den FC Ingolstadt vom rettenden Ufer.

Nach der Verpflichtung des neuen Trainers ist Sportdirektor Thomas Linke trotz der rechnerisch ungünstigen Ausgangssituation zuversichtlich. Falls in Darmstadt kein Sieg gelänge, "dann halt in den 23 anderen Spielen." Die blieben den Schanzern beim Versuch "Geschichte neu zu schreiben", wie der sportliche Leiter die vermeintliche "Mission impossible" des neuen Fußballlehrers formulierte.

Traumhafte erste Trainingswoche

Walpurgis selbst kann dem nur beipflichten. Er spricht sogar von einem traumhaften Auftakt mit der Mannschaft: "Wenn ich es mir am Samstag gewünscht hätte, wie diese Trainingswoche verläuft, dann hätte ich sie mir im Ideal so vorgestellt", freut sich der 43-Jährige. "Es war Fokus, es war Spaß, es war Spielfreude vorhanden", so sprudelt es aus ihm heraus. Das überzeugt auch Marvin Matip. "Man hat vom ersten Moment an eine Überzeugung gespürt bei ihm", sagt der Kapitän, und dies sei doch "der einzige Schlüssel" zum erhofften Erfolg.

Zurück zur mutigen Vorwärtsverteidigung

In Darmstadt soll nun also die Wende eingeleitet werden. Walpurgis kündigt an, er sei "nicht dafür bekannt", dass sich seine Mannschaften verschanzten: "Wir wollen guten und mutigen Fußball spielen." Das klingt nach der Spielanlage, die Vorgänger Markus Kauczinski eigentlich für gescheitert erklärt hatte. Doch vielleicht ist ja gerade das, der Schlüssel zum Erfolg. Schließlich geht es dabei um jene mutige Vorwärtsverteidigung, die dem FCI den geschichtsträchtigen Aufstieg 2015 wie auch die starke Debütsaison im deutschen Oberhaus bescherte.