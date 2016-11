FCI reagiert auf Talfahrt Ingolstadt zieht Konsequenzen - Kauczinski muss gehn

Die Ablösung des 46-Jährigen, der erst im Sommer die Nachfolge von Ralph Hasenhüttl angetreten hatte, kam nach zehn Spielen ohne Sieg und einem Negativ-Rekord nicht überraschend.

"Ich kann die Trennung bestätigen. Mir tut es sehr leid, weil Markus Kauczinski ein super Typ ist.“ Klub-Boss Peter Jackwerth gegenüber" Sport1“

Das enttäuschende 0:2, der erschreckend schwache auftretenden Schanzer im bayerischen Derby gegen den FC Augsburg, war zuviel für die Verantwortlichen. "Wir haben die Arbeit der vergangenen vier Monate gemeinsam mit Markus analysiert. Heute sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es für den FC Ingolstadt 04 das Beste ist, einen Neuanfang zu machen", erklärte Geschäftsführer Harald Gärtner.

Kauczinski verabschiedet sich

Auch Kauczinki meldete sich nach der Entlassung zu Wort: "Ich bedanke mich herzlich bei den Verantwortlichen, der Mannschaft, den Mitarbeitern und Fans für das Zusammenstehen in den vergangenen Monaten. Leider haben wir es nicht geschafft, auf dem Platz die gewünschten Ergebnisse zu erzielen."

Neuer Cheftrainer gesucht

Jetzt will man bei den Oberbayern den Trainermarkt sondieren, um möglichst schnell einen neuen Cheftrainer zu finden: "Wir werden nun mit möglichen Kandidaten für den Cheftrainerposten sprechen und wollen einen Fußballlehrer für uns gewinnen, der diese sportliche Herausforderung annehmen möchte und darauf brennt, das Team zurück in die Erfolgsspur zu führen", so Sportdirektor Thomas Linke. Sollte das zum bis zum Dienstag nicht möglich sein, will man eine Interimslösung präsentieren.

Der vierte Trainerwechsel der Saison ist damit perfekt

Die Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison im Überblick:



1. Viktor Skripnik (Werder Bremen). - 18. September 2016. - Nachfolger: Alexander Nouri

2. Bruno Labbadia (Hamburger SV). - 25. September 2016. - Nachfolger: Markus Gisdol

3. Dieter Hecking (VfL Wolfsburg). - 17. Oktober 2016. - Nachfolger: Valerien Ismael

4. Markus Kauczinski (FC Ingolstadt). - 06. November 2016. - Nachfolger: ???