Willkommen in Ingolstadt Walpurgis mit Applaus empfangen

Nach der ersten Einheit mit seiner neuen Mannschaft zeigte sich Ingolstadts Hoffnungsträger Maik Walpurgis zufrieden. "Die Mannschaft ist sehr aufmerksam. Die Motivation ist bei 100 Prozent", resümierte der neue Trainer der abstiegsbedrohten Schanzer. Der frühere Coach des Drittligisten VfL Osnabrück, der seine neuen Spieler während der rund 90-minütigen Einheit immer wieder in Gruppen um sich scharte und viel mit den einzelnen Kickern redete, will nun "ein paar Dinge fußballerisch" ändern. "Ich habe gesehen, dass die Mannschaft Lust drauf hat", versicherte Walpurgis, der mit Kurzzeit-Interimscoach Michael Henke als Assistent weiterarbeitet.



"Ich bin absolut zufrieden." Maik Walpurgis

Gegen Darmstadt Bundesligapremiere

Rund 40 Fans empfingen ihren neuen FCI-Coach bei seiner ersten Einheit mit der Mannschaft. Für den 43-Jährigen gab es auch einen kleinen Applaus. Walpurgis hielt zunächst eine Ansprache an sein neues Team in der Kabine, ehe es auf den Platz ging. Der Ostwestfale soll als Nachfolger von Markus Kauczinski die Ingolstädter vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren. Mit nur zwei Punkten nach den ersten zehn Partien sind sie Tabellenvorletzter. Beim SV Darmstadt am Samstag (15.30 Uhr) gibt Walpurgis sein Profidebüt als Coach.