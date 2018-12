Band der Woche // Umme Block Freundinnen der Nacht

Was man wissen muss…

Umme Block, das sind Leoni und Klara. Die beiden Freundinnen sind früher in München-Haidhausen gern noch spätabends zusammen "umme Block" gezogen und haben Bandideen ersponnen. Die Anfänge waren noch eher zart und akustisch, aber seit Leonie vom Studium in Weimar wieder zurück ist, prägen alte Drum-Machines und Synthies aus dem Keller der Eltern den Sound von Umme Block.

Musik für…

…Nachtmenschen. Es ist kein Zufall, dass sich Umme Block im Video ihrer Debütsingle "Yellow Lights" als Zeremonienmeisterinnen im vollgepackten Club inszenieren. Zu ihren Songs kann man ebenso gut träumen wie tanzen. Außerdem haben Leoni und Klara keine Angst vor Ausschweifungen und Abwegen. Die perfekte Grundlage für guten Pop - und eine gelungene Clubnacht.

Mögen wir, weil…

…Umme Block die Frage "are we human or are we dancer?" mit einem klaren "Beides!" beantworten. Sie holen die alten Synthesizer vom Studio zurück auf die Bühne und liefern sich ihnen auf Gedeih und Verderb aus. Mit dieser Absage an Playback-Tracks gehen Leonie und Klara zwar Risiken ein, aber genau die machen ihre Live-Shows um ein vielfaches intensiver und eben menschlicher.

Ein Traum wird wahr, wenn…

…der Radius von Leoni und Klara in Zukunft etwas größer wird als nur "umme Block" und sie trotzdem so gute Freundinnen bleiben. Schließlich soll es auch in London, Paris und Berlin schöne Blocks geben, um die man nachts zusammen ziehen kann.

Sendung: Freundeskreis, 17.12.2018, ab 10 Uhr