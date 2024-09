Eiskunstlauf: Nebelhorn Trophy I 20.09., 14.10 Uhr I Livestream

Die Nebelhorn Trophy in Oberstdorf ist sowas wie der Saisonstart für die Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer. Die 56. Auflage findet am Wochenende statt mit einem hochkarätig besetzten Starterfeld. In Oberstdorf kommt es zum Duell der WM-Dritten Nikita Volodin / Minerva Hase und den Weltmeistern Deanna Stellato-Dudek / Maxime Deschamps aus Kanada.

BR24Sport überträgt die Wettbewerbe am 20. September von 14.10 Uhr bis 18.55 Uhr und von 21.00 Uhr bis 22.50 Uhr im Livestream. Daniel Weiss kommentiert.

Volodin und Hase testen neue Kür in Oberstdorf

In Oberstdorf treten Volodin und Hase, die am Stützpunkt in Berlin trainieren und sich im Vorjahr in Oberstdorf den Sieg sicherten, mit einer neuen Choreographie an. Das zweite deutsche Paar bilden die Chemnitzer Letizia Roscher und Luis Schuster.

Kür der Männer und Paare im Livestream

Die Wettbewerbe starten bereits am Donnerstag mit dem Kurzprogramm der Männer und Frauen sowie der Paare. Am Freitag steht dann die Kür an. BR24Sport zeigt die Kür der Männer ab 14.10 Uhr. Am Abend sind ab 21.00 Uhr dann die Paare mit ihrer Kür dran.