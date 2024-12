Wählen Sie den Bayern-Treffer im November

Traumtore fallen nicht nur in der Bundesliga oder in der Champions League, sondern auch Woche für Woche im bayerischen Amateurfußball! In Kooperation mit dem Bayerischen Fußballverband (BFV) suchen wir jetzt den "Bayern-Treffer des Monats" November 2024.

Das sind die sechs Nominierten für den Bayern-Treffer im November:

Jasin Uka – SC Unterpfaffenhofen U19-Junioren

Durchgeschlängelt und eiskalt versenkt: Im U19-Landesligaspiel zwischen dem SC Unterpfaffenhofen und dem ASV Cham (13. Spieltag) erzielte Jasin Uka in der Nachspielzeit ein wahrlich zauberhaftes Tor zum 4:1-Endstand. Erst dribbelte der 18-Jährige geschickt durch zwei Gegenspieler, die ihm im Strafraum den Weg zum Tor versperrten, hindurch und zirkelte den Ball dann zielsicher per Außenrist durch die Beine des Torwarts ins Netz – das könnte auch Jamal Musiala nicht besser!

Endstand: SC Unterpfaffenhofen vs. ASV Cham 4:1 (2:0)

Rosalinde Kunst – TuS Bad Aibling, Frauen Bayernliga

Drehschuss ins Kreuzeck: In der Nachholpartie des dritten Spieltags in der Frauen Bayernliga zwischen dem TUS Bad Aibling und dem SV 67 Weinberg II kam Rosalinde Kunst in der 77. Minute nach einem weiten Freistoß aus der eigenen Hälfte an der Strafraumkante an den Ball. Mit dem Rücken zum Tor stehend nahm die 26-Jährige den Ball mit der Brust an, drehte sich und knallte den Ball perfekt zur 1:0-Führung ins linke Toreck.

Endstand: TUS Bad Aibling vs. SV 67 Weinberg II 2:0 (0:0)

Frank Salwiczek-Merletti – (SG) VfR Burggrumbach, Kreisklasse

Freistoß aus der eigenen Hälfte ins Netz: Frank Salwiczek erzielte am 19. Spieltag der Kreisklasse Würzburg 1 im Auswärtsspiel beim SV Kürnach II das erste und einzige Tor für die (SG) VfR Burggrumbach – und das extrem spektakulär. In der 14. Minute bekamen die Gäste wegen eines Handspiels in der eigenen Hälfte auf Höhe des Mittelkreises einen Freistoß zugesprochen. Der 38 Jahre alte Routinier schaltete blitzschnell, zog aus gut 60 Metern einfach mal und belohnte sich mit einem Traumtor über den gegnerischen Keeper hinweg für seinen Mut.

Endstand: SV Kürnach II vs. (SG) VfR Burggrumbach 4:1 (3:1)

Moritz Fichtl – MTV Dießen, Kreisliga

Kracher in den Winkel: Moritz Fichtl vom MTV Dießen kam im Kreisligaspiel gegen den SV Hohenfurch (18. Spieltag) in der 86. Minute nach einem Einwurf gut 20 Meter vor dem gegnerischen Tor an den Ball. Der 26-Jährige nahm den Ball mit dem Oberschenkel an und zog dann aus halbrechter Position direkt ab – der Ball schlug unhaltbar zum 2:3-Endstand aus Sicht der Hausherren ein.

Endstand: MTV Diessen vs. SV Hohenfurch 2:3 (0:1)

Marko Ralic – SV Aubing, Bezirksliga

Distanz-Hammer von Mittellinie: Beim Bezirksliga-Spiel zwischen dem SV Aubing und dem BCF Wolfratshausen (18. Spieltag) staunten die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht schlecht als Marko Ralic in der 71. Minute einen unglaublichen Treffer auspackte. Nach einem Einwurf der Gäste aus Wolfratshausen luchste der heranstürmende Ralic seinem Gegenspieler den Ball in der eigenen Hälfte ab, lief bis zur Mittellinie und zog dann per Vollspann ab. Der Schuss des 24-Jährigen schlug spektakulär zum zwischenzeitlichen 3:0 im Netz ein!

Endstand: SV Aubing vs. BCF Wolfratshausen 4:0 (0:0)

Maximilian Gürtler – SV Bruckmühl, Landesliga Südost

Fallrückzieher im Zlatan-Style: Im Kellerduell der Landesliga Südost zwischen dem SV Bruckmühl und dem VfR Garching (21. Spieltag) segelte der Ball nach einem Klärungsfehler in der Gäste-Defensive gut 20 Meter vor dem Tor hoch durch die Luft. Maximilian Gürtler drehte sich mit dem Rücken zum Tor und setzte zum Fallrückzieher an. Der 29-Jährige traf den Ball perfekt und die Kugel senkte sich zum zwischenzeitlichen 2:0 in die Maschen.

Endstand: SV Bruckmühl vs. VfR Garching 3:0 (0:0)

Das ist der Bayern-Treffer

Bei der gemeinsamen Aktion "Bayern-Treffer" küren BR Fernsehen und der Bayerische Fußball-Verband den bayerischen Torschützen des Monats. Die schönsten Tore eines Monats werden immer im Folgemonat im BR Fernsehen vorgestellt. Per Zuschauerabstimmung ermitteln wir dann den Gewinner. Die Wahl läuft bis Montag, 16. Dezember, 15 Uhr.