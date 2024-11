Slalom Männer | Levi | 17.11., 10 Uhr | Stream und BR Fernsehen

Wird es wieder eine Linus-Straßer-Saison? Kitzbühel und Schladming hat der Skifahrer vom TSV 1860 München im vergangenen Winter gewonnen, im Gesamtweltcup reichte es zu Platz zwei hinter dem Österreicher Manuel Feller. Doch in diesem Jahr wird es noch einmal um einiges schwieriger, ganz nach vorne zu fahren. Der Auftakt in Levi/Finnland hat es direkt in sich.

Verfolgen Sie den Herren-Slalom in Levi am 17. November ab 10 Uhr im Stream und BR Fernsehen.

Was macht Hirscher in seiner Paradedisziplin?

Denn mit Marcel Hirscher und Lucas Braathen sind zwei Dominatoren vergangener Tage wieder zurück auf dem Hang. Nach Platz 23 beim Weltcup-Comeback beim Saisonauftakt in Sölden geht der achtmalige Weltcup-Gesamtsieger auch in seiner Paradedisziplin, dem Slalom, an den Start. Für den 35-Jährigen ist Levi "wie Sölden ein Gradmesse dafür, wo ich nach der extrem langen Abwesenheit sportlich stehe", sagte Hirscher, der mittlerweile für die Niederlande fährt, vorab. In Levi konnte er bereits dreimal triumphieren.

Braathen, der nur ein Jahr Pause hinter sich hat, machte wiederum mit Platz vier in Sölden und anschließendem Samba-Tanz auf sich aufmerksam. Der Norweger, der nun für Brasilien an den Start geht, gab sich angriffslustiger als Hirscher und will direkt wieder um einen Podestplatz mitfahren.

Neureuther sicher: Braathen fährt aufs Podest

Diese Einschätzung teilt mit Felix Neureuther. Der BR Wintersport Experte ist sich im BR24Sport-Podcast "Pizza & Pommes" sicher, "dass Lukas Braathen aufs Podium fahren wird. Ich haue da jetzt mal eine These raus." Auch bei Hirscher glaubt Neureuther, "dass der im Slalom wirklich überraschen kann in Levi und dass er besser abschneiden wird als ein 23. Platz in Sölden."