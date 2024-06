NBA-Klub Orlando Magic "pickt" sich Tristan da Silva

Tristan da Silva wird in der kommenden Saison an der Seite der Weltmeister-Brüder Franz und Moritz Wagner in der NBA spielen. Deren Klub Orlando Magic wählte den Münchner an 18. Stelle des NBA-Drafts. Da Silvas Hoffnungen, nach vier Jahren auf dem US-College bei den Colorado Buffaloes in der ersten Runde gedraftet zu werden, wurden damit erhört.

In Colorado hatte der Forward, der seine ersten Schritte im Basketball in Deutschland bei IBAM München und anschließend für MTSV Schwabing machte, vor allem durch seine starke Quote von der Dreierlinie überzeugt.

Da Silva huldigt Brasilien und Bayern

Bei dem alljährlichen Auswahlverfahren, bei dem die Profiteams aus den besten Nachwuchsspielern der US-Colleges und dem internationalen Basketball rekrutieren können, nutzte da Silva seinen Moment auf der Bühne, um seiner Herkunft zu huldigen. Er präsentierte die Innenseite seines Sakkos, auf der auf eine Seite die brasilianische Flagge und auf der anderen das blau-weiß-karierte Muster der bayerischen zu sehen war.

In Orlando trifft da Silva auf die Wagners, die in der vergangenen Spielzeit mit dem Team aus dem US-Bundesstaat Florida in ihren ersten NBA-Play-offs in der ersten Runde an den Cleveland Cavaliers gescheitert waren.