Double-Sieger: Die fast perfekte Saison des FC Bayern Basketball

Marko Pesic widmet den Erfolg Ex-Bayern-Profi Paul Zipser

In der Stunde des Triumphes widmete er den Sieg einer Mannschaft und einem Profi, denen dieser Erfolg vor drei Jahren verwehrt blieb: "Das war die Mannschaft, die knapp in den EuroLeague-Play-offs ausgeschieden ist. Da sind viele Sachen passiert, vor allem die Sache mit Paul Zipser. Ich würde diesen Titel gerne der Mannschaft und vor allem Paul widmen. Das war eine ganz besondere Mannschaft", so Pesic.

Bei Zipser war 2021 im Juni ein Hirntumor diagnostiziert worden. Die Nachricht kam damals in der Finalserie gegen Alba Berlin auf. Die Serie ging verloren. "Wir haben vier Jahre Mist fressen müssen. Wir haben uns sehr viel Druck gemacht. Mit diesem Double Glückwunsch an den ganzen Verein, an Herbert Hainer und Uli Hoeneß, der mich angerufen hat", sagte Pesic. Und weiter: Besonders aber denke er an Paul, "der mir sehr viel bedeutet". Der 30-Jährige spielt inzwischen wieder in seiner Heimat Heidelberg.

EuroLeague: "Saison der verpassten Chancen"

Wenn es in dieser Spielzeit etwas gibt , was die Verantwortlichen wurmt, dann ist es das Abschneiden in der EuroLeague. Das Erreichen des Viertelfinals war das Ziel. Doch das wurde - auch aufgrund großer Verletzungssorgen - mit Platz 15 deutlich verpasst.

"Ich bin sehr enttäuscht, dass diese Mannschaft, von deren Potenzial ich überzeugt bin, nicht die Konstanz hingelegt hat, die man braucht, um mindestens die Play-Ins zu erreichen", hatte Pesic nach dem Verpassen der EuroLeague-Play-offs gesagt. Unterm Strich sei es "eine Saison der verpassten Chancen" gewesen. Er meinte damit die Partien, die München knapp verlor und sich um die Chance auf eine bessere Platzierung brachte. "Uns haben fünf Prozent Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit gefehlt, um den nächsten Schritt zu machen", so der Geschäftsführer.

Kommende Saison könnte das in der größeren Arena schon anders aussehen. National ist der FC Bayern Basketball jedenfalls unangefochten zurück an der Spitze.