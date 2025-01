Nawrath: Vom Olympiasieger lernen und Olympiasieger werden?

Philipp Nawrath aus Nesselwang hat sich mit 31 Jahren endlich in der Weltspitze etabliert. Dabei geholfen hat ein anderer Biathlet aus dem selben Ort im Ostallgäu: Michael Greis gewann 2006 dreimal olympisches Gold in Turin und unterstützt heute Nawrath – nicht nur sportlich.

Erstes Top-Ten-Ergebnis führt zur Zusammenarbeit

Für Nawrath war Greis schon immer ein Vorbild. Die Zusammenarbeit startete, als Nawrath in der Saison 2017/18 in Hochfilzen das erste Mal in einem Weltcup in die Top Ten lief: "Nach dem ersten Top-Ergebnis in Hochfilzen, da hat er gemerkt: Ok, vielleicht hat er sogar doch was drauf und da ging es los. Ob's Arschtritte mal waren – dann ging es immer weiter", erzählte der Athlet vom Skiklub Nesselwang im Blickpunkt-Sport-Interview.

Auf seinen ersten Weltcupsieg musste Nawrath noch bis Dezember 2023 warten. Als es dann in Östersund soweit war, war der schnelle Läufer endlich in seiner Topform angelangt: "Das war nicht super überraschend, ich habe mich da top vorbereitet, auch in der Phase hat mich der Michi auch sehr unterstützt." Trotzdem sei "der erste Platz immer irgendwie etwas Unerreichbares, bis man es mal schafft".

Nawrath über Greis: "Michi ist da für mich"

Greis ist für Nawrath zu einem wichtigen Vertrauten geworden: "Der Michi ist da für mich und wirklich immer ansprechbar zu jeder Tageszeit. Das ist für mich schon richtig viel wert." Auch bei privaten Angelegenheiten steht Greis ihm zur Seite und gibt "Arschtritte": "Wenn's mal nicht um Sport geht, sondern um private Dinge. Zum Beispiel habe ich im Sommer einen Umzug gehabt, da ging es auch um Sachen wie, wann kommt die Küche? Jetzt wohnst du da schon zwei, drei Monate und es ist noch immer nichts passiert."

Ruhige Typen: Greis und Nawrath

Michael Greis gilt genauso wie Nawrath als ruhig, vielleicht ist das neben der gemeinsamen Herkunft ein Grund für das vertrauensvolle Verhältnis: "Aktuell ist ja kein Trainer vom Philipp dabei, der tagtäglich mit ihm trainiert, und ich bin eine Person, der man vertraut, wo man weiß, an den kann ich mich mit allen Themen wenden", erklärte Greis im BR-Interview.

Greis ist überzeugt von Nawraths Potenzial: "Dieses Jahr macht er es super, er muss halt dran bleiben, weil die Konkurrenz wie die Norweger brutal stark sind und ich weiß zum Beispiel, dass der Philipp läuferisch sogar noch etwas mehr drauf hat." Der 48-Jährige ist überzeugt, dass sein Schützling mit seinem Potenzial regelmäßig auf dem Podium stehen könnte: "Das ist das, wo ich immer versuche, ihn so ein bisschen hinzuschieben, aber gehen muss er selber."

Nawrath über Dreifach-Gold von Greis: "Er hat's schon gewusst"

2006 gewann Greis dreimal olympisches Gold in Turin. 20 Jahre später finden die Olympischen Winterspiele wieder in Italien statt. Um sich in Mailand und Cortina d'Ampezzo zu beweisen, holt sich Nawrath Ratschläge von Greis ab: "Manchmal frage ich ihn da schon: Was hat er in dieser Saison gemacht? Was war da noch dabei an Wettkämpfen? Hat er da was ausgelassen oder hat er sogar da noch etwas mehr gemacht?"

Mit dem dreifachen Olympiasieger hat Nawrath jemanden, der ihm erzählen kann, wie er sich vor seinem Triumph gefühlt hat: "Ich frage ihn immer mal wieder, wann er es so gewusst hat, wie er drauf war und wie er das gespürt hat, dass es in eine richtige Richtung geht, und da hat er mir oft das Feedback gegeben: Er hat's schon gewusst, er war da top in Form."

Die größte Baustelle von Philipp Nawrath ist aktuell wohl der Schießstand, doch daran werden die beiden Nesselwanger mit Sicherheit arbeiten - noch ist ja Zeit bis Olympia.