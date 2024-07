Angst? Von wegen: Kimmich und Raum wollen Spanier fordern

Die Spanier also. Vor Deutschlands Viertelfinalgegner (BR24Sport überträgt die Partie am Freitag, 5. Juli, ab 18 Uhr live in der Radioreportage) haben David Raum und Joshua Kimmich durchaus Respekt: "Die Spanier haben's souverän gemacht", findet Raum. Kimmich ergänzte bei der DFB-Pressekonferenz am Montag (01.07.), das Team von Trainer Luis de la Fuente mache "bisher den stabilsten Eindruck" bei diesem Turnier, "sie haben alle Spiele sehr souverän gewonnen".

Joshua Kimmich: "Harter Brocken für beide"

Schön und gut. Den Angstschweiß treibt der Gegner den beiden Freunden, die sich im DFB-Quartier in Herzogenaurach ein Tiny House teilen, aber nicht auf die Stirn oder unter die Achseln: "Ich habe keinen und ich glaube, der kommt auch nicht", so David Raum von RB Leipzig. Und auch FC-Bayern-Profi Kimmich zittern vor dem Duell in Stuttgart nicht die Knie: Es werde "ein harter Brocken", klar. Aber: "Wir hatten auch gute Spiele dabei", sagte der 29-Jährige. "Ob sich die Spanier über uns gefreut haben, weiß ich auch nicht, andersrum gibt's auch einfachere Lose."

Als Spieler freue man sich "auf solche Spiele, in denen es auf höchstem Niveau zur Sache geht", erklärte Kimmich weiter. Dass gerade alle über die beiden schnellen Flügelspieler der Spanier, Nico Williams und den erst 16-jährigen Lamine Yamal, sprechen, sei nach deren Leistungen verständlich. Sie in den Griff zu kriegen, sei aber die Aufgabe der gesamten deutschen Mannschaft: "Das sind zwei gute Jungs auf den Außen. Man muss versuchen, Lösungen als Team zu finden. Aber das eine oder andere Eins-gegen-eins wird sicher auf uns zukommen."

David Raum: "So richtig ausrechenbar sind die nie"

Auch für David Raum sind das "zwei Topspieler", allerdings sei die gesamte spanische Mannschaft "brutal besetzt". Siehe Dani Olmo: Raums Mitspieler bei RB Leipzig sei im Klub eine der wichtigsten Säulen und werde bei den Spaniern eingewechselt. Grundsätzlich sei es so, dass man sich vorher anschaut, "was die Jungs für Ideen haben. So richtig ausrechenbar sind die nie. Wir müssen schauen, dass wir sie auch vor Aufgaben stellen." Zu seinem mutmaßlichen direkten Gegenspieler Yamal sagt er: "Er hat brutale Qualität. Aber am Ende des Tages ist er auch knackbar und man kann ihn verteidigen."

Von einem "vorgezogenen Endspiel" wollte David Raum nicht sprechen. Dass eine deutsche Nationalmannschaft bei einer EM zum letzten Mal 1988 ein Spiel gewinnen konnte (damals ein 2:0 in München durch zwei Treffer des heutigen DFB-Sportdirektors Rudi Völler), war dem viel später geborenen Joshua Kimmich gar nicht bewusst: "Natürlich wollen wir die Spanier mal wieder in einem Turnier schlagen. Es ist absolut unser Ziel, das zu schaffen und weiterzukommen."

"Vielleicht können wir den Rudi einwechseln, ich frag ihn mal." (Joshua Kimmich über Rudi Völler, dessen Doppelpack 1988 den bislang letzten Sieg bei einem Turnier über den kommenden EM-Viertelfinalgegner Spanien gebracht hatte)

Dynamik, Mut und die Unterstützung der Fans

Dynamik, Wucht und Mut werden wichtig sein, glaubt der Münchner, genauso "der Kopf". Das Team baue zusätzlich auch auf den Heimvorteil: "Wir hoffen, dass die Fans so da sind wie in Dortmund. Das kann ein großer Vorteil sein." Über seine eigene Rolle und Position in der Mannschaft will Kimmich gar nicht mehr so viele Worte verlieren: "Ich habe auf der Sechs versucht zu gewinnen, ich versuch's rechts hinten. (...) Es geht nur noch ums Gewinnen jetzt. Dafür möchte ich in meiner Position und in meiner Rolle alles geben." Respekt gehört da dazu. Angst nicht.