Rotterdam - FC Bayern | 22.1., 21 Uhr | live in Radioreportage

Am 7. Spieltag der UEFA Champions League 2024/25 reist der FC Bayern München nach Rotterdam. BR24 überträgt die Partie ab 21.00 Uhr live in der Radioreportage.

Das Spiel wird am 22.01. ab 21.00 Uhr live im BR24 Radio, im Audiostream und im BR24Sport Livecenter im Web und in der BR24-App übertragen.

Nach dem deutlichen 5:1-Sieg gegen Shchachtar Donezk steht der FC Bayern München in einer vielversprechenden Position, um unter die besten acht der Gruppenphase zu kommen. Dafür müssen die Münchner gegen Feyenoord Rotterdam gewinnen. Die Niederländer gelten als unangenehmer Gegner, allerdings ist der FCB aktuell nach einem 3:2 gegen den VfL Wolfsburg und einem 5:0 gegen die TSG Hoffenheim gut in Form und hat auch in der Königsklasse zuletzt gegen Benfica, Paris Saint-Germain und eben Donezk gewonnen.