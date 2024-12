Vorsichtiger FC Augsburg verliert gegen Leverkusen

Der FC Augsburg musste sich am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga dem effizienten Tabellenzweiten Bayer 04 Leverkusen geschlagen geben. Die bayerischen Schwaben verloren daheim mit 0:2 (0:2). Martin Terrier (14.) und Florian Wirtz (40.) sorgten für die Tore der Partie. Bis auf ein Abseitstor von Keven Schlotterbeck blieben die Augsburger harmlos.

Für die Augsburger ist es die erst zweite Niederlage in ihren letzten neun Pflichtspielen - sie rutschen damit auf Platz 13 der Bundesliga-Tabelle. Leverkusen hingegen kann den Rückstand auf den FC Bayern München auf vier Zähler verkürzen.

FCA-Cheftrainer Jess Thorup tauschte nach dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt auf zwei Positionen: Statt Henri Koudossou (Bank) und Elvis Rexhbecaj nahm er Dimitris Giannoulis und Arne Maier in die Startelf.

Keven Schlotterbecks Treffer nicht gültig

Der Double-Gewinner Bayer Leverkusen trat von Beginn an ruhig und effizient auf. Der verdiente Führungstreffer ließ nicht lange auf sich warten. Granit Xhaka schoss einen weiten Sahnepass auf Jeremie Frimpong. Der Niederländer gab den Ball an Terrier, der schoss den Ball an Chrislain Matsima vorbei ins rechte Toreck (14.). FCA-Keeper Nediljko Labrovic war chancenlos.

Der FCA war um eine Reaktion bemüht und hatte in der 23. die beste Gelegenheit zum Ausgleich: Marius Wolf bediente Keven Schlotterbeck mit einer Freistoßflanke - Schlotterbeck köpfte den Ball im Strafraumzentrum über Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky hinweg ins Tor. Aber die Fahne ging sofort hoch: Abseits.

Last-Minute-Chance durch Alexis Claude-Maurice

Wenig später hatte Bayer wieder Grund zu Jubeln: Tella kam vor dem Strafraum an den Ball und legte schnell zu Wirtz. Wirtz zauberte die Kugel an zwei Augsburgern vorbei und traf das Tor - 2:0.

Erst in der ersten Minute der Nachspielzeit machten die Augsburger nochmal auf sich aufmerksam: Claude-Maurice hatte viel Platz und versuchte es aus 20 Metern - doch Hradecky kam an den Ball.