1860 München siegt - und steht plötzlich wieder prima da

Frühe Führung durch Elfmeter

Bereits in der 37. Minute brachte Thore Jacobsen den TSV 1860 München per Elfmeter in Führung. Patrick Hobsch war von José-Enrique Ríos-Alonso im Strafraum gefoult worden. Jacobsen verwandelte sicher und sorgte für die verdiente Führung der Gäste.

Julian Guttau bringt TSV 1860 nach der Pause auf Kurs

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Julian Guttau auf 2:0. In der 49. Minute wurde er nach einer kurz ausgeführten Ecke nicht ausreichend von der Essener Abwehr gestört und traf mit einem präzisen Schuss aus 18 Metern ins rechte untere Eck.

Rote Karte für Essen besiegelt Niederlage

In der 59. Minute musste Essens Tobias Kraulich nach einem harten Foulspiel mit offener Sohle an Kozuki mit Rot vom Platz. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung, die das Schicksal der Essener endgültig besiegelte. Trotz der Unterzahl wehrte sich RWE noch einmal kurz, musste aber in der Schlussphase den endgültigen K.o. hinnehmen.

Schubert setzt Schlusspunkt zum 3:0

Die endgültige Entscheidung fiel in der 82. Minute. Der eingewechselte Fabian Schubert schloss nach einem perfekten Zuspiel von David Philipp eiskalt ab und erhöhte auf 3:0. Der K.o. für RWE, die meisten Fans verließen da schon das Stadion.